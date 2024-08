ASSISTIR AO VIVO Rosario Central x Fortaleza HOJE (14/08) Sul-Americana, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Rosario Central x Fortaleza acontece HOJE (14/08) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações. O Inter o mandante da partida.

**Prévia: Rosario Central vs. Fortaleza – Copa Sul-Americana 2024**

Na quarta-feira, 14 de agosto de 2024, Rosario Central recebe o Fortaleza no Estádio Gigante de Arroyito para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após eliminar o Internacional na fase anterior, o Rosario Central enfrenta o Fortaleza, que se classificou diretamente para esta fase ao terminar em primeiro no Grupo D.

**Análise do Jogo:**

O Rosario Central teve uma campanha decepcionante na Copa Libertadores, terminando em terceiro no grupo, o que os forçou a cair para a Copa Sul-Americana. Na fase anterior, venceram o Internacional por 2-1 no agregado, com uma vitória por 1-0 em casa e um empate difícil fora de casa. No entanto, as recentes derrotas consecutivas na Liga Profissional para Huracán e Unión resultaram na demissão do técnico Miguel Ángel Russo. Sob o comando do interino Matías Lequi, o Rosario parece estar em ascensão, vencendo seus dois últimos jogos por 1-0.

Fortaleza, por outro lado, está em excelente forma. Depois de uma temporada mediana em 2023, o Leão do Pici vem mostrando grande evolução em 2024, ocupando a segunda posição no Brasileirão e estando invicto há oito jogos. Na fase de grupos da Copa Sul-Americana, terminaram em primeiro lugar, superando o Boca Juniors, com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Embora tenham dividido seus resultados fora de casa (uma vitória, um empate e uma derrota), o Fortaleza está invicto nos últimos três jogos como visitante em todas as competições.

**Prováveis Escalações:**

– **Rosario Central:** Broun; Coronel, Mallo, Quintana, Sandez; Gomez, Martinez, Ibarra, Giaccone; Campaz, Ruben.

– **Fortaleza:** Ricardo; Brítez, Titi, Kuscevic, Pacheco; Augusto, Sasha, Rossetto; Lopes, Marinho, Kayzer.

**Palpite:**

O Rosario Central demonstrou melhora sob o comando de Matías Lequi, mas o Fortaleza está em um ótimo momento e tem mostrado solidez tanto no campeonato nacional quanto na Copa Sul-Americana. Diante disso, espera-se um empate por 1-1, mantendo a eliminatória equilibrada para o jogo de volta no Brasil.

Este jogo será um grande teste para ambas as equipes, com o Rosario buscando se consolidar sob nova liderança e o Fortaleza tentando aproveitar sua boa forma para avançar na competição.

