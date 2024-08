clubes participantes, onde assistir, grupos, regulamento e cotas

A Série D do Campeonato Brasileiro 2024 começa no dia 28 de abril e vai ter o mesmo regulamento que vem tendo nas últimas temporadas, com 64 clubes divididos em oito grupos com oito times cada. Na primeira fase da Série D 2024 são 14 rodadas, com as equipes se enfrentado em ida e volta dentro do grupo. Os quatro melhores clubes de cada chave avançam para o mata-mata. Os semifinalistas da competição sobem para a Série C do ano que vem.

A CBF já anunciou a tabela da Série D 2024 e as cotas de participações para cada clube e por fase da competição. O Jornal da Paraíba traz abaixo um guia que vai ser sempre atualizado com as novas informações acerca da competição. Os dois clubes que vão representar a Paraíba na edição deste ano são Treze e Sousa.

Sousa e Treze serão os clubes paraibanos na Série D 2024 // Foto: Luciano Soare / @lucianosoaresfoto. (Foto: Luciano Soare / @lucianosoaresfoto)

Série D 2024: clubes participantes e grupos

Grupo A1

Humaitá

Rio Branco

Manauara

Manaus

Princesa do Solimões

Trem

Porto Velho

São Raimundo

Grupo A2

Maranhão

Moto Club

Águia de Marabá

Cametá

River

Fluminense

Altos

Tocantinópolis

Grupo A3

Atlético-CE

Maracanã

Iguatu

Sousa

Treze

América-RN

Potiguar

Santa Cruz-RN

Grupo A4

ASA

CSE

Jacuipense

Juazeirense

Retrô

Petrolina

Itabaiana

Sergipe

Grupo A5

Brasiliense

Real Brasília

Anápolis

Crac

Iporá

União

Mixto

Capital

Grupo A6

Itabuna

Real Noroeste-ES

Serra

Democrata-MG

Ipatinga

Audax Rio

Portuguesa-RJ

Nova Iguaçu

Grupo A7

Pouso Alegre

Patrocinense

Costa Rica-MS

Maringá

Água Santa

Inter de Limeira

Santo André

São José-SP

Grupo A8

Cascavel

Cianorte

Avenida

Brasil de Pelotas

Novo Hamburgo

Barra-SC

Concórdia

Hercílio Luz

2ª Fase

Tocantinópolis 0 x 0 Manauara

Manauara 5 x 2 Tocantinópolis

América-RN 1 x 1 Retrô

Retrô 0 (7) x (6) 0 América-RN

Princesa dos Solimões 1 x 1 Altos

Altos 0 (5) x (4) 0 Princesa dos Solimões

ASA 1 x 1 Treze

Treze 3 x 0 ASA

Manaus 1 x 1 Maranhão

Maranhão 0 (5) x (6) 0 Manaus

Jacuipense 0 x 0 Iguatu

Iguatu 2 x 1 Jacuipense

River 2 x 2 Porto Velho

Porto Velho 0 (5) x (4) 0 River

Atlético-CE 1 x 0 Itabaiana

Itabaiana 3 x 0 Atlético-CE

Real Noroeste 0 x 2 Brasiliense

Brasiliense 2 x 2 Real Noroeste

Água Santa 1 x 2 Brasil de Pelotas

Brasil de Pelotas 3 x 0 Água Santa

Mixto 0 x 0 Portuguesa-RJ

Portuguesa-RJ 2 x 0 Mixto

Novo Hamburgo 2 x 4 Maringá

Maringá 1 x 0 Novo Hamburgo

Avenida 0 x 0 Inter de Limeira

Inter de Limeira 1 (8) x (7) 1 Avenida

Itabuna 1 x 0 Anápolis

Anápolis 3 x 0 Itabuna

Costa Rica-MS 1 x 3 Cianorte

Cianorte 2 x 1 Costa Rica-MS

Crac 0 x 1 Nova Iguaçu

Nova Iguaçu 2 x 2 Crac

Oitavas de final

Retrô 2 x 0 Manauara

Manauara x Retrô

Altos 0 x 1 Treze

Treze x Altos

Manaus 2 x 2 Iguatu

Iguatu x Manaus

Itabaiana 2 x 2 Porto Velho

Porto Velho x Itabaiana

Brasil de Pelotas 1 x 4 Brasiliense

Brasiliense x Brasil de Pelotas

Portuguesa-RJ 1 x 3 Maringá

Maringá x Portuguesa-RJ

Inter de Limeira 0 x 0 Nova Iguaçu

Nova Iguaçu x Inter de Limeira

Cianorte 1 x 2 Anápolis

Anápolis x Cianorte

Em negrito os clubes que avançaram de fase nos mata-matas.

Regulamento da Série D 2024

O regulamento da Série D 2024 deste ano será igual ao do ano passado. São 60 clubes divididos em oito grupos com oito times cada, de maneira regionalizada. A primeira fase tem 14 rodadas, com as equipes se enfrentado em ida e volta dentro do grupo. Os quatro melhores clubes de cada chave avançam para o mata-mata. Os confrontos da 2ª fase já são preestabelecidos de maneira regionalizada, com os primeiros colocados pegando quarto colocados de outras chaves, e os segundos colocados na 1ª fase encarando terceiros colocados de outros grupos.

Nas oitava de finais os confrontos também já são preestabelecidos. Nas quartas de final, o mata-mata do acesso, o confronto é definido da seguinte forma: o clube de melhor campanha somando todas as fases pega o oitavo clube de melhor campanha somadas todas as fases. A segunda melhor campanha pega a sétima melhor campanha e assim sucessivamente. Quem avançar para as semifinais sobe de divisão e se garante na Série C do ano que vem. Quem avançar da semifinal decide o título.

Todas as fases de mata-mata são em dois jogos, em partidas de ida e volta, com o clube com a melhor campanha do confronto até o momento do confronto fazendo o segundo jogo na sua casa. Em caso de empate no resultado agregado de todas as fases de mata-mata, a decisão de quem avança de fase será definida nos pênaltis.

Em caso de empate em pontos na 1ª fase os critérios de desempate obedecem a seguinte ordem:

1º. Maior número de vitórias;

2º. Maior saldo de gols;

3º. Maior número de gols pró;

4º. Menor número de cartões vermelhos recebidos;

5º. Menor número de cartões amarelos recebidos;

6º. Sorteio.

Os clubes poderão inscrever um número máximo de 50 atletas até o dia 26 de julho.

Onde assistir

Ainda não há confirmação de transmissão.

Cotas de participação

1ª fase: R$ 400 mil (64 clubes)

R$ 400 mil (64 clubes) 2ª fase: R$ 150 mil (32 clubes)

R$ 150 mil (32 clubes) Oitavas de final: R$ 150 mil (16 clubes)

R$ 150 mil (16 clubes) Quartas de final: R$ 150 mil (8 clubes)

R$ 150 mil (8 clubes) Semifinais: R$ 150 mil (4 clubes)

R$ 150 mil (4 clubes) Final: R$ 200 mil (2 clubes)

