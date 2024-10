ASSISTIR AO VIVO Colômbia x Chile Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (15/10)

A partida entre Colômbia x Chile é válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026. A bola rola HOJE (15/10) às 18h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Colômbia como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. Entretanto, a competição se iniciou logo após a pandemia e classifica até cinco equipes Sul-Americanas para a Copa do Mundo QUE ACONTECE NOS EUA, MÉXICO E CANADÁ, em 2026.

Prévia: Colômbia x Chile – Previsão, notícias e escalações

Data: 15 de outubro de 2024

Horário: 18h30 (Brasília)

Local: Estadio Metropolitano Roberto Melendez

Colômbia e Chile se enfrentam pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, com os anfitriões buscando se recuperar de uma derrota inesperada para a Bolívia, enquanto o Chile tenta evitar afundar ainda mais após cair para a última colocação na tabela.

Análise da Colômbia

A Colômbia viu sua sequência invicta de 31 jogos sem derrotas terminar na última rodada, após perder por 1-0 para a Bolívia, mesmo jogando com um homem a mais por 70 minutos. A equipe comandada por Nestor Lorenzo, que havia vencido a Argentina na rodada anterior, permanece na segunda posição na tabela, com uma diferença de cinco pontos para a zona de repescagem.

Jogando em casa, a Colômbia tem se mostrado forte, conquistando 10 pontos em 12 possíveis em Barranquilla nesta campanha. Apesar do revés, eles são favoritos para se classificar diretamente para a Copa do Mundo.

Análise do Chile

A situação do Chile é mais crítica. Com apenas uma vitória até agora nas eliminatórias, a equipe de Ricardo Gareca está afundada na lanterna, com derrotas dolorosas, incluindo a última contra o Brasil, em que perderam por 2-1 com um gol sofrido nos minutos finais. A equipe chilena já acumula cinco derrotas seguidas, dificultando suas chances de recuperação.

Notícias das Equipes

A Colômbia contará com o retorno de Jhon Durán, que estava suspenso na última partida. Com a lesão de Roger Martínez, Durán deve reassumir seu lugar no ataque. O técnico Lorenzo pode optar por escalar jogadores mais experientes na zaga e no meio de campo, com Jefferson Lerma e Richard Ríos na disputa por uma vaga.

O Chile, por outro lado, não contará com Alexis Sánchez, ainda lesionado, e terá que lidar com a ausência de Matías Catalán e Vicente Pizarro. Felipe Loyola, que deu a assistência para o gol de Eduardo Vargas contra o Brasil, deve continuar como titular na lateral direita.

Prováveis escalações

**Colômbia**:

Vargas; S. Arias, Mina, Lucumí, Borja; Uribe, Lerma, Ríos; James, Durán, Díaz

**Chile**:

Cortes; Loyola, Kuscevic, Maripán, Galdames; Valdés, Pavez, Echeverría; Osorio, Dávila, Vargas

Previsão

A Colômbia tem tudo para aproveitar o apoio da torcida e se recuperar da derrota na Bolívia. O Chile, já abalado pelas derrotas consecutivas, pode encontrar dificuldades para segurar o ataque colombiano. A previsão é uma vitória tranquila da Colômbia por 2-0.

Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2026 – CONMEBOL

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 estão a todo vapor, com as seleções da região competindo ferozmente por um lugar no maior torneio de futebol do mundo, que será realizado conjuntamente no México, Estados Unidos e Canadá. Essa edição especial da Copa do Mundo promete ser um evento espetacular, com jogos emocionantes e times buscando a glória nos campos do continente americano.

O continente sul-americano é conhecido por sua paixão pelo futebol. Cada quatro anos, os melhores times do continente competem na Copa do Mundo da FIFA, e a emoção começa muito antes do torneio, nas eliminatórias. As eliminatórias sul-americanas são uma verdadeira saga, onde 10 países lutam pelo direito de representar a América do Sul no maior palco do futebol mundial.

Brasil: O Gigante Eterno O Brasil, pentacampeão mundial, é uma potência do futebol. Com lendas como Pelé, Ronaldo e agora Neymar, a seleção brasileira é uma favorita constante em todas as competições.

Argentina: Os Herdeiros de Maradona Com Lionel Messi liderando o caminho, a Argentina busca constantemente adicionar mais uma estrela à sua rica história na Copa do Mundo.

Uruguai: Os Campeões Iniciais Os uruguaios foram os primeiros campeões mundiais em 1930 e têm uma tradição futebolística sólida. Sempre uma equipe resiliente, o Uruguai é um adversário temido.

Colômbia: A Nova Força Sul-Americana Nos últimos anos, a Colômbia emergiu como uma potência, com jogadores como James Rodríguez e Falcao, desafiando as antigas hegemonias.

Chile: A Geração Dourada Com uma geração dourada de jogadores como Alexis Sánchez e Arturo Vidal, o Chile provou seu valor ao vencer a Copa América recentemente e busca um sucesso semelhante na Copa do Mundo.

Paraguai: A Surpresa Constante O Paraguai muitas vezes é a surpresa nas competições.