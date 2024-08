53 anos depois, show histórico de rock chega finalmente às plataformas de streaming

Foto/Reprodução.

O álbum Concert For Bangladesh chegou, finalmente, às plataformas de streaming. O show histórico organizado pelo beatle George Harrison foi realizado em agosto de 1971 no Madison Square Garden, em Nova York.

O Concerto Para Bangladesh fez história 53 anos atrás. Tudo começou quando o músico indiano Ravi Shankar disse a George Harrison que o povo de Bangladesh estava morrendo de fome e que era preciso fazer alguma coisa.

Harrison ficou sensibilizado e resolveu organizar um grande show para angariar fundos que, através da ONU, seriam enviados a Bangladesh. Foi a primeira vez que se realizou um grande show de rock com caráter beneficente.

O show aconteceu no primeiro dia do mês de agosto de 1971. George Harrison e seus convidados fizeram duas sessões. Uma caixa com três discos de vinil foi lançada para a posteridade, enquanto um filme mostrou ao mundo como foi o concerto.

Uma grande banda subiu ao palco do Madison Square Garden para as duas sessões do concerto. Entre os convidados de Harrison estavam Ravi Shankar, Ringo Starr, Eric Clapton, Billy Preston, Leon Russell e – o mais importante de todos – Bob Dylan.

Bob Dylan compareceu ao ensaio, mas ninguém tinha certeza da sua presença na hora do show. Mas ele foi e, ao violão, cantou cinco canções de sua autoria acompanhado pela guitarra de Harrison, o baixo de Leon Russell e a percussão de Ringo.

Billy Preston fez That’s The Way God Planned It e encantou o público cantando, tocando órgão e dançando nesse número gospel. Cantando e tocando piano, Leon Russell fez um medley vigorosíssimo com Jumping Jack Flash, dos Rolling Stones, e Youngblood.

A banda tinha dois bateristas: Ringo Starr e o músico de sessão Jim Keltner. No meio do programa, Ringo cantou It Don’t Come Easy, seu maior sucesso depois dos Beatles. Ravi Shankar abriu o concerto com Bangla Dhun, quase 20 minutos de música indiana.

Harrison apresentou oito canções. Foram quatro do álbum All Things Must Pass, três do tempo dos Beatles e Bangladesh, lançada originalmente num single. Em versão de estúdio, Bangladesh aparece como bônus da edição agora disponível em streaming.

Em 1968, Eric Clapton participou do Álbum Branco, dos Beatles, fazendo o solo de guitarra de While My Guitar Gently Weeps. No Concerto Para Bangladesh, Clapton e Harrison “duelaram” com suas guitarras na hora de While My Guitar Gently Weeps.

Outro grande momento do show foi quando Harrison cantou Here Comes The Sun. Aos violões, ele e Peter Ham dividiram o palco nesse número acústico. Ham era guitarrista e líder do Badfinger, grupo contratado pela Apple, a gravadora dos Beatles.

Não faltou no roteiro o maior sucesso de Harrison depois dos Beatles, My Sweet Lord, nem Beware of Darkness, na qual George dividiu a performance vocal com Leon Russell. Em Something, o beatle recriou o solo de guitarra da gravação original.

A chegada do Concert For Bangladesh às plataformas de streaming é importante porque apresenta o álbum a novos ouvintes. As edições físicas – em vinil triplo ou CD duplo – nunca deixaram de existir, mas, hoje, são peças para velhos colecionadores.