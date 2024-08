Foto icônica dos Beatles cruzando Abbey Road foi feita há 55 anos

Foto/Reprodução.

Nesta quinta-feira, oito de agosto de 2024, faz 55 anos que os Beatles foram fotografados cruzando Abbey Road. O escocês Iain MacMillan é o autor da foto.

Mark Lewisohn, um especialista em Beatles, lançou um livro chamado The Complete Beatles Chronicle. Éum diário que começa no dia nove de junho de 1957, quando John Lennon tinha um grupo chamado Quarry Men, e termina no dia dez de abril de 1970, quando Paul McCartney anunciou oficialmente a separação dos Beatles.

O diário de Lewisohn registra assim o que ocorreu no dia oito de agosto de 1969, uma sexta-feira do verão londrino:

“At 11.35, with photographer Iain MacMillan balanced up a step-ladder in the middle of Abbey Road, John, Ringo, Paul and George strode across the zebra (pedestrian) crossing just inside the studio gates while MacMillan snapped away”.

O ensaio durou somente dez minutos. A rua foi fechada. O fotógrafo subiu numa escada para fazer as fotos. Seis fotos foram feitas. Paul McCartney escolheu aquela que se transformaria na capa do Abbey Road, o LP que os Beatles lançariam no dia 26 de setembro daquele ano.

Em 1967, a capa do Sgt. Pepper – com os Beatles fotografados à frente de uma montagem com dezenas de personalidades – foi minuciosamente planejada. Em 1968, a despeito do seu minimalismo, a capa do White Album também foi fruto de um grande planejamento.

Com o Abbey Road, foi tudo mais simples. Os caras interromperam as gravações, foram na frente do estúdio da EMI e tiraram algumas fotos cruzando a faixa de pedestres. O nome do disco? Abbey Road. Apenas o nome da rua do estúdio da EMI.

Abbey Road foi o último álbum gravado pelos Beatles. Sua capa, envolvida depois numa lenda sobre a “morte” de Paul McCartney, é uma das mais icônicas da história da indústria fonográfica.

Abbey Road, o disco, começa com Come Together, que trazia o rocker visceral que havia em John Lennon. O mesmo John que, na outra ponta, e com a ajuda de Yoko Ono, nos presenteava com a imensa beleza de Because.

Something é George Harrison. Clássico instantâneo. Uma das mais belas canções dos Beatles. Foi escrita sob a inspiração de Ray Charles.

Oh! Darling era um legítimo Paul McCartney, grande baladeiro, numa performance vocal sem igual.

O lado A tinha faixas soltas. Seis. Duas de Lennon. Duas de McCartney. Uma de Harrison. Uma de Ringo. Dizem que foi concebido por John.

O lado B tinha um monte de faixas. Algumas bem curtas. Um medley interminável. Ou – se quisermos – mais de um. Foi ideia de Paul.

McCartney, o melhor melodista do grupo, estava completo em You Never Give Me Your Money. Mais ainda em Golden Slumbers, tão breve e tão devastadora.

No final do disco, há o solo de Ringo e as guitarras de John, Paul e George, todas solando. Até hoje, é como Paul fecha seus shows. E há o epitáfio: no fim, o amor que você recebe é igual ao amor que você dá. O Abbey Road é um dos discos mais amados do mundo.

Tombada pelo patrimônio do Reino Unido, a faixa de pedestres que os Beatles cruzaram há 55 anos se transformou numa atração turística para os que visitam Londres. Como os quatro músicos, os visitantes também cruzam a faixa e assim são fotografados.

Uma webcam que funciona dia e noite registra o movimento dos turistas e a alegria deles quando fazem a travessia. É o legado dos Beatles cruzando o tempo.