veja os destaques de julho

As notícias sobre o feminicídio de Maria Vitória, em Monteiro; as atrações nacionais, internacionais e as novidades do Imagineland; e os paraibanos que estrearam nas Olimpíadas 2024 na França estão entre os assuntos que foram destaque no mês de julho no Jornal da Paraíba.

Gilson Cruz de Oliveira Monteiro e a adolescente Maria Vitória dos Santos. Gilson é o único suspeito de matar Vitória, de 15 anos, em Monteiro, PB. Reprodução/TV Cabo Branco

Feminicídio em Monteiro

Um homem de 56 anos foi preso no dia 15 de julho suspeito de matar a tiros a adolescente Maria Vitória dos Santos, de 15 anos. O crime aconteceu no dia anterior, e repercutiu na Paraíba pois os dois mantinham um relacionamento e moravam juntos. Em áudios, a menina relatou várias vezes que Gilson Cruz de Oliveira matinha um ciclo de violência com a vítima, chegando a quebrar celulares dela e a morder.

Aimee Garcia; Matheus Nachtergaele e Selton Mello; e Carlos Villagrán são atrações do segundo dia de Imagineland. Divulgação

Imagineland 2024

Nos dias 26, 27 e 28 de julho aconteceu no Centro de Convenções de João Pessoa o maior evento de cultura pop e nerd do Norte e Nordeste, o Imagineland. O evento contou com atrações nacionais, como o elenco de O Auto da Compadecida 2, e também internacionais, a exemplo de Carlos Villagrán, o Quico do Chaves; e Christian Chávez, do RBD. O evento contou ainda com o show de despedida da banda Sepultura, entre outras atrações.

PARIS, FRANCE – JULY 27: George Souto Maior Wanderley of Team Brazil attacks the net against Zouheir Elgraoui of Team Morocco during the Men’s Preliminary Phase – Pool D match on day one of the Olympic Games Paris 2024 at Eiffel Tower Stadium on July 27, 2024 in Paris, France. (Photo by Michael Reaves/Getty Images). Michael Reaves

Paraibanos nas Olimpíadas

Os Jogos Olímpicos de Paris estão com as disputas a todo vapor desde a sexta-feira (26), e alguns paraibanos já estão em ação. O Jornal da Paraíba acompanha de perto tudo que acontece com os nossos atletas em Paris.

Ariano Suassuna transformou a dor pela perda do pai em vasta obra. Foto: Leo Martins/Agência O Globo. Foto: Leo Martins/Agência O Globo

10 anos da morte de Ariano Suassuna

No dia 23 de julho de 2024, completou 10 anos da morte do paraibano Ariano Suassuna. O legado do dramaturgo e romancista foi lembrado em uma série de reportagens publicadas no Jornal da Paraíba, entre elas uma que relembra as principais obras do escritor.

Confira vários tipos de investimento que podem ajudar – Foto: Freepik. Freepik

Taxa de importação

Foi sancionada em julho a lei que aprova a taxa de importação de compras internacionais até US$ 50 (equivalente a cerca de R$ 260). A medida atinge sites estrangeiros como Shopee, Shein e AliExpress, e começa a valer a partir desta quinta-feira (1º).

Rede Paraíba nas Eleições. Foto: divulgação. Angélica Nunes

Eleições 2024

A Rede Paraíba de Comunicação começou a cobertura especial das Eleições Municipais de 2024. O projeto que deu início à cobertura foi a série de sabatinas com pré-candidatos a prefeito de João Pessoa e de Campina Grande, transmitidas nas rádios CBN João Pessoa e CBN Campina Grande, e em vídeo no canal do YouTube do Jornal da Paraíba.

Francisco França/Arquivo

15 anos da Chacina do Rangel

No dia 9 de julho de 2024 completou-se 15 anos da Chacina do Rangel, crime onde cinco pessoas, incluindo três crianças e uma mulher grávida, foram mortas em João Pessoa. O caso chocou o país e o JPB1, das TVs Cabo Branco e Paraíba, fez uma série de reportagens especiais sobre o caso, com depoimentos inéditos de pessoas que viveram a tragédia.

