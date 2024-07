Quais filmes vão passar Terça (30/07) na Globo? SESSÃO DA TARDE

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 30/07/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Terça-feira, 30/07/2024

04:00 Olimpíadas de Paris 2024

05:00 Hora Um

06:00 Olimpíadas de Paris 2024

08:10 Bom Dia Praça

09:00 Bom Dia Brasil

09:50 Olimpíadas de Paris 2024

10:50 Olimpíadas de Paris 2024

12:10 Praça TV – 1ª Edição

12:50 Globo Esporte

13:15 Olimpíadas de Paris 2024

15:30 Jornal Hoje

15:50 Olimpíadas de Paris 2024

18:30 No Rancho Fundo

19:15 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Família é Tudo

20:30 Jornal Nacional

21:20 Renascer

22:25 Central Olímpica

23:15 Profissão Repórter

23:55 Jornal da Globo

00:45 Conversa com Bial

01:25 Família é Tudo

02:10 Comédia Na Madruga I

**Programação Globo – Terça-feira, 30/07/2024**

A programação da Globo para terça-feira, 30 de julho de 2024, está repleta de eventos esportivos e atrações variadas para todos os gostos. Confira os destaques do dia:

**Manhã Esportiva e Informativa**

– **04:00 – Olimpíadas de Paris 2024:** O dia começa com as transmissões dos eventos das Olimpíadas de Paris 2024, proporcionando uma cobertura completa das competições e performances dos atletas brasileiros.

– **05:00 – Hora Um:** O telejornal matutino traz as primeiras notícias do dia, com destaques do Brasil e do mundo.

– **06:00 – Olimpíadas de Paris 2024:** A cobertura dos jogos olímpicos continua, mostrando as competições mais emocionantes.

– **08:10 – Bom Dia Praça:** Noticiário regional com foco nas principais notícias locais.

– **09:00 – Bom Dia Brasil:** Análise das notícias mais importantes do Brasil e do mundo, com enfoque em política, economia e atualidades.

**Tarde de Esportes e Informação**

– **09:50 – Olimpíadas de Paris 2024:** Novas disputas olímpicas são transmitidas, destacando o desempenho dos atletas.

– **10:50 – Olimpíadas de Paris 2024:** Continuação da cobertura ao vivo das Olimpíadas.

– **12:10 – Praça TV – 1ª Edição:** Noticiário local com informações importantes para a região.

– **12:50 – Globo Esporte:** Análises e novidades sobre o mundo dos esportes, com destaque para os resultados das Olimpíadas.

– **13:15 – Olimpíadas de Paris 2024:** Mais competições e momentos emocionantes direto de Paris.

– **15:30 – Jornal Hoje:** Notícias nacionais e internacionais, com reportagens especiais e análises.

– **15:50 – Olimpíadas de Paris 2024:** Acompanhe mais provas e disputas olímpicas.

**Noite de Entretenimento e Jornalismo**

– **18:30 – No Rancho Fundo:** Programa de variedades com temas rurais e de tradição.

– **19:15 – Praça TV – 2ª Edição:** Mais notícias locais, cobrindo os principais acontecimentos do dia.

– **19:40 – Família é Tudo:** Série que aborda as dinâmicas familiares com muito humor e emoção.

– **20:30 – Jornal Nacional:** O principal telejornal do país, trazendo um resumo das notícias mais importantes do Brasil e do mundo.

– **21:20 – Renascer:** Capítulo inédito da novela das nove, com tramas emocionantes e revelações surpreendentes.

– **22:25 – Central Olímpica:** Análise e destaques dos resultados e performances dos atletas nas Olimpíadas.

– **23:15 – Profissão Repórter:** Reportagens investigativas e histórias de grande impacto.

– **23:55 – Jornal da Globo:** Análise das notícias do dia e temas relevantes.

– **00:45 – Conversa com Bial:** Entrevistas com personalidades do momento e discussões sobre temas contemporâneos.

– **01:25 – Família é Tudo:** Reprise do episódio da série exibido anteriormente.

– **02:10 – Comédia Na Madruga I:** Humor para encerrar a noite com leveza.

Essa programação diversificada promete um dia repleto de informações, esportes e entretenimento para todos os públicos. Fique ligado e não perca as emoções das Olimpíadas e dos demais programas!