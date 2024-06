Prefeito autoriza revitalização do Ponto de Cem Réis e projeta impacto na retomada do Centro Histórico

Um dos lugares mais tradicionais e históricos de João Pessoa, a Praça Vidal de Negreiros, conhecida como Ponto de Cem Réis, será revitalizada pela Prefeitura, que também vai potencializar a área para a retomada do Centro Histórico no âmbito da cultura, habitação e desenvolvimento econômico. Nesta quarta-feira (5), o prefeito Cícero Lucena autorizou o início das obras que irão recuperar monumentos, substituir calçadas, construir áreas de convívio, além da instalação de iluminação em LED. O gestor destacou que esse projeto integra um planejamento para toda região central da cidade.

De acordo com o prefeito, no Centro Histórico, a gestão municipal já entregou a revitalização do Hotel Globo, avança com as obras do Conventinho e está com projetos aprovados para transformar o Edifício das Nações Unidas e a antiga Proserv em conjuntos residenciais, com investimento de mais de R$ 200 milhões, além do antigo prédio da Fábrica Matarazzo que se tornará um polo audiovisual. Junto ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o programa Periferia Viva vai construir o Parque Sanhauá, entre outros projetos em parceria com o Governo da Paraíba para ocupação de prédios históricos e isenção de tributos para incentivar o comércio.

“São ações como essas, somadas as demais que já estão previstas, como a instalação da Guarda Civil Metropolitana no antigo prédio da Prefeitura, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar que o Governo está levando, assim como o palácio de despacho do governador para a Praça Pedro Américo, que nós vamos recuperar em parceria com o Senac. Já com a Fiep, será a recuperação do Pavilhão do Chá. Ou seja, são várias ações – Prefeitura e Governo do Estado – para a retomada do Centro”, afirmou o prefeito, que ainda visitou obras para melhoria da mobilidade no Parque Solon de Lucena.

O secretário Rubens Falcão (Infraestrutura), explicou que as obras de revitalização do Ponto de Cem Réis também se estenderão para toda a Avenida Duque de Caxias. Os trabalhos começam de imediato, terão seis meses de prazo para a conclusão e serão realizados em etapas, para não atrapalhar o movimento do comércio no local.

“Vamos iniciar essa obra desde a Assembleia Legislativa até o prédio do Clube Cabo Branco. Essa é a primeira etapa, onde iremos investir mais de R$ 3 milhões. Como o prefeito falou hoje, a empresa pode começar amanhã, quando a gente já deve estar aqui com a equipe de topografia. Combinar e planejar com os comerciantes da Duque de Caxias, para que não atrapalhem [as obras] o comércio. A gente sempre tem feito isso, combinando e fazendo a obra por etapa, e esperamos até o final do ano entregar à população de João Pessoa”, explicou o secretário.

O comerciante José Alberto Alcântara comemorou o projeto de revitalização do Ponto de Cem Réis, ressaltando o aspecto simbólico para a cidade e de incentivo a ocupação da área, com mais estrutura para a população e turistas. “Isso aqui estava praticamente abandonado, o que dificultava ainda mais para nós, comerciantes, que precisamos de pessoas circulando. E estamos falando de um cartão-postal da cidade, que tem uma importância para todos pessoenses”, enfatizou.

Confira todas as intervenções das obras de requalificação do Ponto de Cem Réis, com investimento de R$ 3 milhões e prazo de conclusão de seis meses:

-Execução de novo monumento em granito com bustos de Vidal de Negreiros e Duque de Caxias;

-Recuperação dos mosaicos em granito no piso da Praça Vidal de Negreiros;

-Execução de novo piso em concreto com piso tátil para adequação da acessibilidade no calçadão da rua Duque de Caxias;

-Execução de bancos com assento e encosto em madeira e base em concreto e elemento vazado;

-Construção de área de jogos com bancos em madeira e concreto e mesas em concreto;

-Recuperação de jardineiras e execução de nova praça e no calçadão com plantio de palmeiras, árvores e grama;

-Iluminação através de varal de luz com lâmpadas LED;

-Execução de postes ornamentais;

-Execução de postes com luminárias LED.