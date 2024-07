Como será nova programação com Christian Chavez no Imagineland após adiamento

Christian Chávez. Divulgação

A organização do Imagineland 2024 divulgou as regras para o painel com o mexicano Christian Chávez, que ocorrerá na segunda-feira (29). A presença do artista do RBD no evento seria no domingo (28), mas em virtude de um problema com o voo que o traria ao Brasil, precisou ser adiada.

O Jornal da Paraíba reuniu as principais informações sobre a nova programação com Christian Chávez (confira abaixo).

Programação com Christian Chavez no Imagineland após adiamento

Novo horário

De acordo com a organização do Imagineland 2024, acontecerão dois painéis com o artista, às 13h e às 18h. Nas ocasiões, o artista conversará com o público.

Além dos painéis, Christian também participará de duas sessões de fotos e autógrafos, às 11h e às 19h.

Local

Os painéis e as sessões de fotos com Christian ocorrerão no Centerplex Cinema Pedra do Reino, no Centro de Convenções.

Regras para participação

Poderão participar dos painéis todas as pessoas que compraram os seguintes ingressos:

Legend Domingo (28)

Legend Full

Ingresso Domingo (Meia, Social, Inteira)

Ingresso Domingo Família

Ingresso 3 Dias

Terão prioridade dentro do Teatro Pedra do Reino os fãs que compraram os ingressos Legend (Domingo e Full).

As fotos serão abertas para quem comprou a ativação e os ingressos Legend Domingo e Legend Full.

Reembolso

Para os fãs que compraram os ingressos para as sessões de fotos e não puderem participar da nova programação com Christian Chávez, o Imagineland informou que “irá abrir uma linha direta para tratar do reembolso dos valores especificamente das fotos”.