Usuários do Cras aproveitam prévias carnavalescas nas unidades Gramame e Ilha do Bispo

21/02/2025 |

17:00 |

25

As unidades dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) de Gramame e Ilha do Bispo iniciaram, nesta semana, as comemorações carnavalescas com música, lanches e fantasias. O serviço da Prefeitura Municipal de João Pessoa faz parte da rede de atividades da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) voltadas ao fortalecimento de vínculos inseridos em diversos bairros da Capital.

Mariângela Pontes, coordenadora da Proteção Básica, reforçou a importância desses momentos para o fortalecimento de vínculos entre os usuários. “Queremos expressar nossa enorme gratidão e reconhecimento pelo excelente trabalho de todos na organização do evento, especialmente pelo envolvimento e dedicação com o Serviço de Fortalecimento de Vínculo. A festa foi um verdadeiro sucesso, proporcionando momentos de alegria, integração e reforçando os laços de nossa comunidade”, destacou.

O Baile de Carnaval do Cras Gramame aconteceu no Centro de Atividades e Lazer Padre Juarez Benício (Cejube) do bairro e contou com a participação do animador Palhaço Pipi, reunindo os usuários do grupo de Geração Ativa 60+. Já a festa do Cras Ilha do Bispo foi animada pela atriz Ingrid Chic e as músicas clássicas de Carnaval.

Uma das foliãs do Cras Gramame, Josilda Brito, de 60 anos, participou da atividade e se animou para o Carnaval. “Eu achei sensacional, afastou todos os nossos problemas. Relembrei do meu tempo de adolescência que dancei em escola de samba. A dança significa muito pra mim, mesmo com a deficiência física, não me impede. Só me faz bem. Toda data comemorativa nossa coordenadora faz algo especial, nos surpreende. E não apenas nessas datas, o cuidado é diário”, compartilhou.