Andressa de Morais vai para sua 4ª Olimpíada no lançamento de disco

Em julho começa a 33ª edição dos Jogos Olímpicos da era moderna, em Paris, na França. O Jornal da Paraíba vai acompanhar o desempenho dos atletas paraibanos no velho continente e, antes do início da competição, no dia 26 de julho, vai apresentar cada um dos nossos representantes. Hoje vamos conhecer melhor Andressa de Morais, atleta do lançamento de disco.

LIMA, PERU – May 24: Andressa Morais of Brazil competed discus throw during the South American Championship at the South American Athletics Championships on May 24, 2019 in Lima, Peru (Photo Wagner Carmo / CBAt). ©Wagner Carmo

Conheça Andressa de Morais

Andressa de Morais nasceu em João Pessoa em 1990. Aos 33 anos a atleta vai para sua 4ª edição de Jogos Olímpicos. No início da carreira, além de competir no lançamento de disco, ela também participava do lançamento de martelo e de peso.

As primeiras participações da paraibana em competições internacionais foram em disputas de base, no ano de 2008, a exemplo do Campeonato Ibero-Americano, Mundial Júnior e Sulamericano Sub-23.

Sua primeira medalha de ouro em eventos internacionais veio um ano depois, em 2009, no Sul-Americano Júnior de Atletismo, tanto no lançamento de martelo, quanto no de disco. Inclusive, com direito a bater o recorde nacional júnior e também da competição. Também em 2009 veio o ouro no Pan-Americano Júnior, no lançamento de disco.

Foto: Wanger do Carmo/CBAt

Entre os títulos na carreira também estão o Sul-Americano de Atletismo de 2011 e o Ibero-Americano de Atletismo de 2012.

Andressa de Morais em Paris 2024

Paris 2024 será a 4ª vez de Andressa de Morais em Jogos Olímpicos. Ela esteve em Londres 2012, terminando a fase de qualificação em 16º; No Rio 2016, ficando em 21º na qualificação; e em Tóquio 2020, onde não avançou para a final, fazendo a marca de 58,90 metros, depois de queimar os dois primeiros arremessos.

Para Paris 2024 ela conquistou a vaga através do ranking mundial. Na última semana ela ficou com o vice-campeonato no Troféu Brasil de Atletismo.