Quais filmes vão passar Sexta (19/07) na Globo? SESSÃO DA TARDE e Corujão

COnfira a programação da Globo hoje, 19/07/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Sexta-feira, 19/07/2024

Manhã

**04:00 – Hora Um**

O início da programação com as principais notícias do Brasil e do mundo, trazendo reportagens exclusivas e análises aprofundadas.

**06:00 – Bom Dia Praça**

Noticiário local com foco nas principais notícias e acontecimentos da região, além de informações de utilidade pública.

**08:30 – Bom Dia Brasil**

Programa matinal que cobre as notícias mais importantes do dia, com reportagens especiais e comentários de especialistas.

**09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta**

Patrícia Poeta recebe convidados para discussões sobre temas diversos, além de atrações musicais e histórias inspiradoras.

**10:35 – Mais Você**

Ana Maria Braga e Louro Mané apresentam receitas, dicas de bem-estar e entrevistas, abordando temas do cotidiano com leveza e descontração.

Tarde

**11:45 – Praça TV – 1ª Edição**

Telejornal local que traz as notícias mais importantes da manhã, com destaque para eventos da região e prestação de serviços.

**13:00 – Globo Esporte**

Cobertura das notícias do esporte, com destaques para campeonatos, entrevistas com atletas e análises de especialistas.

**13:25 – Jornal Hoje**

Noticiário que apresenta as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo, com reportagens especiais e análises dos principais acontecimentos.

**14:45 – Cheias de Charme**

Reprise da novela que conta a história das empreguetes que se tornam estrelas da música, em uma trama cheia de humor e emoção.

**15:25 – Sessão da Tarde – Jogada Certa**

**Título Original:** Just Wright

**País de Origem:** Estados Unidos

**Ano de Produção:** 2010

**Diretor:** Sanaa Hamri

**Elenco:** Queen Latifah, Paula Patton, James Pickens Jr, Phylicia Rashad, Pam Grier, Common

**Classe:** Comédia, Romance

**Sinopse:** Uma fisioterapeuta se apaixona por um astro do basquete, mas ele já está comprometido com uma mulher interesseira. Tudo muda quando ele sofre um acidente nas quadras.

**17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea**

Reprise da novela que narra a emocionante história de amor e reencarnação entre Rafael e Serena.

Noite

**18:25 – No Rancho Fundo**

Novela que retrata o cotidiano e os desafios de uma família que administra um rancho no interior do Brasil.

**19:10 – Praça TV – 2ª Edição**

Atualização das notícias locais, com reportagens exclusivas e as informações mais recentes da região.

**19:40 – Família é Tudo**

Série que aborda, de forma divertida e leve, os desafios e as alegrias da vida em família.

**20:30 – Jornal Nacional**

Principal telejornal do país, apresentando as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, com reportagens e análises aprofundadas.

**21:20 – Renascer**

Novela das nove que traz uma trama intensa, cheia de reviravoltas e emoções, envolvendo personagens complexos e cativantes.

**22:25 – Globo Repórter**

Programa jornalístico que explora temas variados, com reportagens investigativas e documentários sobre assuntos de interesse geral.

**23:15 – Sessão Globoplay – The Equalizer – A Protetora**

Filme de ação que acompanha a vida de uma ex-agente que decide usar suas habilidades para ajudar pessoas em perigo.

Madrugada

**00:00 – Jornal da Globo**

Telejornal que traz um resumo dos principais acontecimentos do dia, com análises e reportagens especiais.

**00:50 – Conversa com Bial**

Pedro Bial entrevista personalidades de diversas áreas, discutindo temas atuais e relevantes de forma profunda e descontraída.

**01:30 – Família é Tudo (reprise)**

Reprise da série que mostra, de maneira divertida, os desafios e as alegrias da vida em família.

**02:15 – Comédia Na Madruga I**

Bloco de comédia com episódios das melhores séries e programas humorísticos, trazendo diversão para a madrugada.

**02:55 – Corujão I – O Passageiro**

**Título Original:** The Commuter

**País de Origem:** Estados Unidos, França

**Ano de Produção:** 2018

**Diretor:** Jaume Collet-Serra

**Elenco:** Vera Farmiga, Liam Neeson, Sam Neill, Patrick Wilson

**Classe:** Ação

**Sinopse:** Durante o trajeto de volta para casa, um vendedor de seguros é forçado por uma estranha a descobrir a identidade de um dos passageiros do trem em que se encontra.