João Azevêdo anuncia apoio do PSB à pré-candidatura de André Coutinho em Cabedelo

divulgação/PSB

O governador João Azevêdo (PSB) anunciou, nesta quinta-feira (18), que o PSB entrou no arco de apoio à pré-candidatura do vereador André Coutinho (Avante) a prefeito de Cabedelo.

“Eu agradeço o gesto do governador João Azevêdo e a Mersinho por ter conduzido esse encontro. Essa parceria é muito importante para a cidade de Cabedelo e para a nossa pré-campanha”, celebrou André Coutinho.

Atual presidente da Câmara Municipal, Coutinho é o nome do prefeito Vitor Hugo para a sucessão municipal e já definiu Camila Holanda (PP), esposa do deputado federal Mersinho Lucena, como pré-candidata a vice-prefeita.

O pré-candidato terá um palanque eclético em Cabedelo porque, além do grupo do PSB, conta com o apoio do União Brasil, do senador Efraim Filho, e do MDB do senador Veneziano.

Nessa processo de montagem de pré-candidatura, o PSB chegou a lançar o nome do ex-deputado e atual presidente da Companhia das Docas, Ricardo Barbosa, como pré-candidato, mas ele desistiu de concorrer nas eleições deste ano.

O nome foi proposto porque o governador João Azevêdo e o prefeito Vitor Hugo eram ferrenhos opositores.

João Azevêdo disse que o momento de aliança tem importância política. “Eu tenho uma relação de amor e respeito com Cabedelo há muitos anos e esta aliança é a favor do crescimento do município e foi pensada no futuro da cidade que se integra a esse projeto de desenvolvimento que a Paraíba vive, com a implantação de políticas públicas e obras estruturantes”, pontuou.

Já Vitor Hugo disse, nas redes sociais, que o gesto será retribuído em 2026, fazendo referência a uma eventual candidatura do governador João Azevêdo ao Senado.