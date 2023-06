A partir de segunda-feira

Prefeitura convoca pacientes que aguardam cirurgias ortopédicas eletivas no Complexo Hospitalar de Mangabeira

03/06/2023 | 17:00 | 105

Após atender pacientes que necessitavam de cirurgias em diversas especialidades no programa ‘Opera JP’, a Prefeitura de João Pessoa está convocando as pessoas que deram entrada em cirurgias ortopédicas eletivas no Complexo Hospitalar de Mangabeira (CHM) durante o período de 2013 até 2020. O objetivo é solucionar a demanda deixada por gestões anteriores, atendendo aos pacientes que ainda aguardam por esses procedimentos.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira, a gestão municipal está realizando uma busca ativa para localizar os usuários que estão com cadastro inativo no CHM. “Nós estamos cuidando da saúde da população e chegou o momento de atendermos às pessoas que deram entrada para fazer uma cirurgia ortopédica, mas por algum motivo não foi realizada. Muitos desses pacientes ainda não foram localizados por terem mudado de endereço ou trocado o contato telefônico. Por isso estamos fazendo este chamamento”, explicou.

Para serem contempladas, as pessoas que se enquadram nessa situação, devem entrar em contato com o CHM, a partir desta segunda-feira (5), através dos números de telefone: (83) 98651-6495 e (83) 98683-7141. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h30 às 17h, de segunda a sexta-feira. Após o paciente ser localizado, ele será encaminhado para uma nova avaliação médica que verificará a necessidade de novos exames para a realização da cirurgia.

Os procedimentos a serem realizados são relacionados a casos de lesão de menisco, lesão de ligamento cruzado anterior e posterior, instabilidade em joelho, artroplastia total de joelho, artroplastia total de revisão em joelho, osteotomia em joelho, artroplastia total de quadril, artroplastia total de revisão de quadril, artroplastia total de ombro, artroplastia reversa em ombro, instabilidade em ombro, lesão total de manguito rotador, osteotomia em tornozelo, tenoplastia e artrodese em tornozelo.

Desde o ano passado, a Prefeitura de João Pessoa vem transformando a vida dos cidadãos que aguardavam por cirurgias eletivas há anos, por meio do programa Opera JP, que abrange diversas especialidades como cardiologia, ortopedia, cirurgia geral, oftalmologia, cirurgia vascular e pediatria.