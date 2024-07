‘Arte na Bagagem’ abre inscrições para financiamento de viagens

Estão abertas as inscrições para a 2ª chamada do programa Arte na Bagagem, por meio do qual o Governo do Estado financia viagens de artistas paraibanos para divulgação cultural. Segundo o edital, será investido R$ 1 milhão em recursos para divulgação de produções em outros lugares do Nordeste, do Brasil e do mundo.

De acordo com o edital, serão três modalidades previstas de contribuição: uma no valor de R$ 3 mil, para artistas que vão se apresentar em outros estados do Nordeste; outra no valor de R$ 5 mil, para apresentações em estados brasileiros fora do Nordeste; e uma última no valor de R$ 10 mil, para apresentações internacionais.

Ainda de acordo com o edital, os recursos oferecidos aos artistas selecionados servirão para custear a viagem. As inscrições acontecem através do preenchimento de um formulário eletrônico.

A seleção dos interessados ocorrerá através de análise documental, etapa que é eliminatória e serve para verificar se a proposta atende aos critérios exigidos; e outra etapa de análise técnica, com distribuição de notas de 0 a 10.

Podem concorrer no programa iniciativas artísticas de grupos paraibanos em eventos como mostras, exposições, festivais, e outros relacionados ao segmento artístico cultural. Os proponentes precisam ser pessoa física, ter pelo menos 18 anos e morar na Paraíba.

Serão selecionados mais 100 proponentes, que podem se inscrever tanto individualmente quanto em grupo. As viagens podem acontecer entre 1º de outubro e 31 de dezembro, e as inscrições seguem abertas até o dia 31 de julho.