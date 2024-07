Prefeitura entrega a 2ª USF de um total de dez que vão acabar com zonas descobertas em João Pessoa

Um dia após a inauguração da USF Vista Alegre, no bairro Colinas do Sul, nesta sexta-feira (5), o prefeito Cícero Lucena entregou a Unidade de Saúde da Família (USF) do Futuro Canaã, no Bairro das Indústrias. Essa é a segunda de um total de dez unidades que a gestão municipal está construindo na Capital, com 40 novas equipes, e chega para atender uma população estimada em 12 mil pessoas, oferecendo assistência especializada em diversas áreas, telemedicina, num prédio moderno, com ambientes climatizados e atendimento informatizado.

“Não é apenas uma USF, não são apenas três equipes para atender a população. Esse ambiente aqui, ele tem a função praticamente de uma pequena clínica, porque vai ter outras equipes multiprofissionais, vão ter outros profissionais. Uma mãe ou um pai de uma criança vai poder contar com pediatra, sem precisar ir para uma UPA. Também vai ter geriatra, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, educador físico, ou seja, nós estamos fazendo isso aqui uma pequena policlínica. Então, tenho certeza absoluta que nós estamos no caminho certo e que cada vez mais Deus vai nos proteger, nos dar sabedoria, nos dar discernimento e nos dar uma alegria em fazer o bem”, frisou o prefeito.

O vice-prefeito Leo Bezerra lamentou que João Pessoa tenha perdido 100% de sua cobertura dos serviços de saúde ao longo dos últimos anos. Mas, na atual gestão, essa condição está sendo resgatada, num desafio enfrentado pelo prefeito Cícero Lucena, entendendo a complexidade de que, ao mesmo tempo que a cidade cresceu, aumentou de população, as políticas de saúde não foram suficientes para atender, de forma satisfatória, essa demanda.

“Eu sonhava, todos os dias, voltar ao Cícero 1, ao Cícero 2, e eu jamais pensei na minha vida em ser vice-prefeito de João Pessoa. Mas quis Deus e o governador João Azevêdo de me indicar para ser o seu vice e ganharmos a eleição e, hoje, eu poder estar na condição de vice-prefeito, nesse resgate da Saúde de João Pessoa. Construindo novas unidades, recuperando as já existentes e com novos hospitais, como o Hospital Dia, também inaugurado nesta sexta-feira”, afirmou Leo Bezerra.

Novas USFs – O secretário Municipal de Saúde, Luis Ferreira, adiantou que na próxima semana a Prefeitura entregará a terceira unidade e, até outubro, outras sete, totalizando 10 novas unidades servindo à população, com 40 equipes de saúde da família para acabar com zonas descobertas na cidade. Em 2021, a gestão municipal levantou que a cidade contava com cerca de 100 mil pessoas sem acesso aos serviços básicos de saúde próximas de suas residências.

“Só aqui, 12 mil pessoas que não tinham para onde ir quando adoeciam, que não tinham como fazer seus exames preventivos, que não tinham como acompanhar uma diabetes ou hipertensão. Então, o prefeito, com um esforço muito grande, essa é a segunda que nós estamos entregando. Aqui, nós teremos três equipes de saúde da família, além de uma equipe multiprofissional super ampla, com psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Nós teremos telemedicina, então, não é uma simples unidade básica de saúde, é a unidade do futuro”, destacou o secretário.

Conquista – A dona de casa Rubênia Gomes, que mora no Bairro das Industriais há 30 anos, falou em ‘conquista’ para a região, que conta com o Condomínio Canaã, São Rafael, Mumbaba – uma população que precisava se deslocar para longas distâncias em busca de serviços básicos de saúde. “Nós íamos para a primeira etapa do Cidade Verde – muito distante. Andávamos bastante, mas, graças a Deus, agora a gente vai ter tudo pertinho de casa”, comemorou.

Principais diferenciais e características das novas USFs:

– Uso mais forte de tecnologia (telemedicina e marcação de consultas e exames de forma digital);

– Presença de uma equipe multiprofissional composta por clínico, pediatra, endocrinologista, ginecologista, psicólogo, fisioterapeuta e fonoaudiólogo;

– Estrutura mais moderna e completa.