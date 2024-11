João Pessoa vira rota principal para quem quer descanso, lazer e comércio neste feriadão

A sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República, deu abertura para mais um feriadão de fim de semana com várias possibilidades para os pessoenses que se dividiram entre aproveitar o período para o lazer nas praias e parques da cidade, bem como para ir às compras, driblando a falta de tempo na semana e aproveitando as promoções de fim de ano. A data também incrementou o turismo local, que recebeu pessoas de várias localidades.

Eleita no ranking nacional como uma das melhores cidades para viver bem, João Pessoa foi a opção de lazer desse fim de semana prolongado para a psicóloga Ariane Robini e o contador Carlos Euclides, que trouxeram a filha, ainda bebê, para um passeio no Parque Arruda Câmara, popular Bica. O casal, que mora em Parnamirim (RN), disse que veio em busca da tranquilidade que a Capital proporciona com todo o seu verde. “Nós não temos um parque deste na nossa cidade, então viemos usufruir e apresentar à ela esse lugar encantador para que se sinta integrada e cresça já com essa natureza. A cidade é muito bonita, é muito bacana”, afirmou.

Quem também aproveitou para ir ao Parque Arruda Câmara nesta sexta-feira foi o empresário paraibano Irenaldo Quintans, morador do Jardin Luna. Acompanhando da esposa e de três netos, ele disse que veio reviver um pouco da sua infância, quando os pais faziam com ele esse mesmo passeio. “Escolhi vir à Bica hoje para aproveitar o ar livre, a natureza, os animais. As crianças vivem em apartamentos, são muito carentes dessa conexão com a natureza, dessa liberdade. A Bica está na memória afetiva da gente, é um patrimônio nosso e é bom apresentar às crianças esse mundo encantado”, ressaltou, acrescentando que no resto da semana a opção da família será a Orla da Capital.

Mariana Dias, moradora do Bairro dos Estados, aproveitou o feriado desta sexta-feira para ir à praia com o marido e os filhos, roteiro que será mantido até o domingo. “A gente começou o dia de hoje com um café da manhã na orla e, agora, é só passear pela calçadinha durante o dia e a noite”, frisou, destacando que está aproveitando a decoração natalina para antecipar as fotos do Natal. “Por sinal, a decoração da cidade para o período está linda, melhor do que a do ano passado”, concluiu.

Já para a doméstica Carina Oliveira, moradora de Mandacaru, a praia ficou para segunda opção, preferindo ir primeiro às compras no Centro da cidade. Ela era a primeira de uma fila de mais de 50 pessoas que madrugaram na porta de uma das lojas com preço único de R$ 20,00. “Cheguei aqui de 4h40 da madrugada para garantir a compra de uma boleira para a mesa de Natal. Em outros estabelecimentos encontrei na média de R$ 100,00, então não tinha como correr primeiro para o lazer hoje. Depois terei tempo neste feriadão de ir à praia de Cabo Branco, que é a que eu mais gosto”, acrescentou.

Outra que enfrentou a fila da loja de R$ 20,00 foi a babá Cecília Maria Firmino, moradora de Bayeux, que justificou a opção das compras em um dia que poderia ter aproveitado para o lazer: “Geralmente a gente trabalha muito no dia a dia, então não tem tempo para ir às compras e o jeito é aproveitar o feriado para colocar os planos em dia. Mas se eu pudesse, neste momento, estaria na praia mesmo”, destacou, revelando que no sábado irá à missa e apenas no domingo é que planeja ir à praia se divertir.

Opções de lazer em João Pessoa no feriadão:

Praias – O feriadão também é uma boa opção de lazer tanto para quem busca o calor do sol ou a tranquilidade da noite na Orla da Capital. São 24 km de orla e nove praias na área urbana de João Pessoa, tidas como uma das mais bonitas do País, com fácil acesso, como Seixas, Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, Bessa e Gramame, entre outras. Há opções também para passeios de catamarã até as piscinas naturais nas praias de Tambaú (Picãozinho) e Seixas (piscinas naturais).

Estação Cabo Branco – Localizada no Altiplano Cabo Branco, o espaço está fechado no feriado desta sexta-feira, mas é uma boa opção de lazer gratuito para o sábado e domingo. Além de ser ideal para um piquenique em família, dispõe de uma área grande para as crianças brincarem e a Torre Mirante, o local oferece visitação a exposições permanentes como “No Reinado do Sol” e “Guardiã da Cidade”, e as rotativas como a Mostra Fotográfica “Do Rio ao Mar”, ‘Pele Exposta’ e ‘Aquarela Verão’, entre outras.

Centro Histórico – Os apreciadores do turismo cultural podem aproveitar um passeio pelo Centro Histórico de João Pessoa, onde encontrará igrejas e prédios históricos, como o Centro Cultural Casa da Pólvora e o Hotel Globo, com arquitetura no estilo barroco e ArtDecó. Toda área está tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) tem recebido investimentos da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), tanto para a restauração e manutenção, como na promoção de eventos culturais diversos.

Ainda no Centro Histórico, dentro das dependências do Hotel Globo, está localizado o Celeiro Espaço Criativo Cantor Gabriel Diniz, mantido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Sedec), com entrada franca. O espaço está aberto à visitação neste final de semana, para quem gosta do artesanato paraibano.

Parque Arruda Câmara (Bica) – Para quem gosta de uma convivência direta com a natureza, o jardim zoobotânico é uma boa opção. Localizado no bairro do Roger, área central da cidade, possui uma área de 26,8 hectares, tombado pelo (Iphaep) desde 1980. É popularmente conhecido como ‘Bica’, em virtude de uma fonte natural de água potável existente no local e de uma lenda indígena. No espaço, os visitantes podem desfrutar de um passeio agradável em meio a árvores seculares e plantas ornamentais, fazer piquenique, andar de trem ou pedalinho ou contemplar as diversas espécies de animais, como aves, répteis, peixes e mamíferos. O espaço é aberto de terça-feira ao domingo e nos feriados, das 8h às 17h (entrada até 16h), ao preço de R$ 3,00.

Parque Solon de Lucena – Situado no Centro da cidade, o parque, popularmente conhecido como Lagoa, é outra opção gratuita de lazer para quem quer usufruir de espaço para diversão em família, prática de esportes ao ar livre e ainda para apreciar o clima natalino instalado no local com decorações por todos os lados.

Sabadinho Bom – Realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) é um projeto que acontece todos os sábados na Praça Rio Branco, Centro, reunindo músicos e artistas locais com apresentações gratuitas em shows ao ar livre, sempre a partir das 12h30.O trombonista Gilvando Azeitona será a atração deste sábado, com programação voltada para o mês da Consciência Negra.