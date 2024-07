Por MRNews



Egídio comete a besteira de destampar o diabo e encara a morte no mesmo instante – Pidî perdão ao coiso ruim

O vilão tentará zombar do cramulhão de José Inocêncio, mas acabará ameaçado por uma faca.

Os telespectadores que estão acompanhando o remake de Renascer verão nos próximos capítulos que Egídio (Vladimir Brichta) enfrentará uma situação sobrenatural após desdenhar do diabinho de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Segundo Márcia Pereira, colunista do Notícias da TV, em uma cena tensa, o vilão destampará a garrafa que contém o cramulhãozinho, e ameaçará jogá-la no chão. Essa atitude acabará provocando uma resposta imediata das forças que José Inocêncio acredita controlar.

**Egídio desafia José Inocêncio e destampa a garrafa do cramulhão**

A sequência está prevista para ir ao ar na segunda-feira (1º), quando Egídio, acompanhado pelo delegado Nórcia (Edmilson Barros) e outros policiais, chega à fazenda de Inocêncio para investigar o furto de cacau nas terras que pertenceram ao falecido José Venâncio (Rodrigo Simas). Durante a inspeção, Egídio se depara com a garrafa do cramulhãozinho e, incapaz de resistir, a destampa, zombando de seu poder.

Egídio provocará abertamente José Bento (Marcello Melo Jr.), que tentará proteger o amuleto de seu pai. “Num diga que esse é o cramulhão das ladainha que o teu pai saiu espalhando pra esse povo?”, dirá o vilão no mesmo instante em que destampa a garrafa. “Depois desses anotodo aí dentro, pensei que fosse tá cherâno a enxofre!“, dirá Egídio, instigando uma reação.

**Egídio sente uma faca em suas costas após zombar do diabo**

Após cheirar a garrafa, Egídio ameaça jogá-la no chão, intensificando o drama. “Mais um passo e eu arrebento esse diabinho em mil pedaços!“, ameaçará, desafiando José Inocêncio. Porém, é nesse momento crítico que Damião (Xamã) faz sua entrada surpreendente, posicionando uma faca nas costas de Egídio.

Sem que os outros percebam, Damião sussurra ameaçadoramente: “Se o sinhô se atrevê a dá mais um passo, vai fazê uma viage sem vorta, só de ida, pra pidî perdão ao coiso ruim!” A tensão entre o palpável e o sobrenatural eleva o suspense, enquanto Egídio sente o frio do aço contra sua pele, evidenciando que o poder do diabinho pode ser mais do que meras superstições.

Após ser demitido e acusado de roubo, Tião tem a atitude mais linda e salva a pele de João Pedro em Renascer

O novo líder dos sem-terra fará um lindo discurso em favor da família Inocêncio na trama das nove da Globo.

Os telespectadores que estão acompanhando o remake de Renascer verão nos próximos capítulos que Tião Galinha (Irandhir Santos) emergirá como uma figura crucial para João Pedro (Juan Paiva), especialmente após ser falsamente acusado de roubo.

Demonstrando seu verdadeiro valor, Tião será o único entre os sem-terra a aceitar colaborar na entrega de uma vasta produção de cacau dos Inocêncio, assumindo uma posição de liderança no acampamento.

Tião Galinha salva a pele de João Pedro

As cenas, programadas para ir ao ar na sexta-feira (5), detalham como José Bento (Marcello Melo Jr) e João propõem aos sem-terra que colham o cacau para um grande contrato que eles fecharam com uma fábrica de chocolate.

A essa altura, João Pedro estará sem a mão de obra necessária para produzir todo o cacau combinado com a indústria. Inicialmente hesitantes devido a desavenças anteriores e a acusações de roubo, os sem-terra serão convencidos por Tião, que destacará a integridade e as boas intenções de João Pedro.

Antes disso, os assentados também lembrarão que Tião foi mandado embora das terras de João Pedro há pouco tempo. O ex-catador de caranguejos, no entanto, dirá que entendeu a demissão, pois na época João Pedro tinha perdido um grande contrato e não teria como bancar o novo funcionário.

Tião Galinha discursa em favor da família Inocêncio

Em um emocionante discurso, Tião expressará sua gratidão pelos Inocêncio, comparando o conhecimento que adquiriu com eles ao de um tesouro valioso que transformaria qualquer um no homem mais rico do mundo, caso fosse monetizado. Sua fervorosa defesa não só mudará a opinião dos sem-terra, mas também solidificará sua posição como líder, culminando com um voto unânime do grupo para colaborar na colheita do cacau.

A mudança de coração dos sem-terra, orquestrada por Tião, promete não só revigorar a produção de cacau, mas também trazer novas dinâmicas para os envolvidos, mostrando que mesmo nas adversidades, a esperança e a liderança podem prevalecer. A notícia da decisão do grupo será uma surpresa agradável para João Pedro, que, juntamente com a professora Lu (Eli Ferreira), já planeja métodos para otimizar a colheita e processamento do cacau.

José Inocêncio Dá Dois Presentes para Tião Galinha e Muda Completamente o Destino Dele em “Renascer”

Na novela “Renascer”, exibida pela TV Globo, os próximos capítulos prometem trazer grandes emoções aos telespectadores. José Inocêncio (Marcos Palmeira) fará um gesto que mudará drasticamente a vida de Tião Galinha (Irandhir Santos), ao presenteá-lo com o misterioso diabinho na garrafa.

Segundo a colunista Márcia Pereira do site Notícias da TV, este presente de Inocêncio irá desencadear uma série de eventos que levarão à prisão injusta de Tião Galinha. A situação se complica quando o delegado Nórcia (Edmilson Barros) interpreta erroneamente o presente como pagamento por um atentado contra Egídio (Vladimir Brichta), que sobreviveu a um tiro. A presença do diabinho na garrafa no barraco de Tião leva o delegado a suspeitar dele, resultando em sua prisão.

A trama ganha uma reviravolta com o retorno da advogada Kika (Juliane Araújo), que chega determinada a confrontar o delegado Nórcia sobre a prisão injusta de Tião. Kika acusa o delegado de abuso de autoridade e intolerância religiosa, afirmando que a prisão de Tião foi motivada por preconceito contra suas crenças. Ela desafia o delegado a justificar como Tião passou de investigado a réu sem o devido processo legal.

A tensão aumenta quando o delegado tenta desqualificar a defesa de Tião, sugerindo que o diabinho é uma prova de sua cumplicidade criminosa. Kika argumenta que, se fosse uma imagem de um santo católico, a situação seria vista de forma diferente, destacando a intolerância religiosa envolvida no caso.

Este confronto marca um ponto crucial na trama de Tião Galinha. Na versão original de “Renascer” exibida em 1993, Tião permaneceu na prisão e acabou tirando sua própria vida após sofrer humilhações. No entanto, o remake promete um destino diferente para o personagem, com a defesa de Kika mudando seu futuro.

Os próximos capítulos de “Renascer” prometem continuar a cativar os telespectadores com suas reviravoltas dramáticas e questões sociais abordadas de forma intensa. Acompanhe a trama para ver como a história de Tião Galinha se desenrolará e se ele conseguirá se livrar do destino trágico que o aguardava.

Egídio ataca para destruir a família do Coronel

Nos próximos capítulos de *Renascer*, a trama se intensifica com o vilão Egídio (Vladimir Brichta) mostrando sua verdadeira face. Determinado a acabar de vez com a família do Coronel Inocêncio (Marcos Palmeira), Egídio coloca em prática um plano de vingança que atinge todos ao seu redor, inclusive o filho morto do coronel, Venâncio (Rodrigo Simas).

Acordo suspeito e alerta de Bento

Tudo começa quando Egídio visita João Pedro (Juan Paiva) e propõe um acordo sobre as terras e produções de cacau. Bento (Marcello Melo Jr.), preocupado com a proposta, analisa o contrato e alerta João Pedro sobre a desconfiança nas intenções de Egídio. João Pedro, percebendo a armadilha, decide não assinar o acordo, o que deixa Egídio furioso.

Manipulação e invasão das terras

Revoltado, Egídio orquestra uma série de ações para se vingar. Ele manipula outros produtores de cacau para desistirem do negócio, confidenciando seu esquema a Eliana (Sophie Charlotte). Além disso, ele envia capangas para invadir as terras de Venâncio e roubar o cacau das plantações, enquanto se faz de vítima, acusando Inocêncio de destruir as plantações do próprio filho morto para prejudicar Eliana, que briga pela herança de Venâncio. Esta confusão faz com que o coronel ameace denunciar Inocêncio à polícia.

Egídio é ferido

A vingança de Egídio culmina em um desfecho dramático. Em julho, ele será alvo de um tiro suspeito que quase tira sua vida. Diversos personagens se tornam suspeitos, inclusive o próprio Egídio, que pode ter armado uma cilada para matar João Pedro, mas o plano falhou.

Conclusão

A novela *Renascer* continua a envolver o público com sua trama cheia de reviravoltas e emoções intensas. A vingança de Egídio contra Inocêncio e João Pedro promete trazer consequências devastadoras para todos os envolvidos, aumentando ainda mais a tensão na história.

João Pedro e Sandra se Reconciliam? Beijo Apaixonado Sela Recomeço em “Renascer”

Os telespectadores do remake de *Renascer* acompanharão nos próximos capítulos a tão esperada reconciliação entre Sandra (Giullia Buscacio) e João Pedro (Juan Paiva). Apesar das mágoas do passado, o casal terá um momento emocionante que indicará um novo começo para ambos.

Beijo e Viagem: Sinais de Reconciliação

Sandra, que tem resistido aos apelos de João Pedro, finalmente cederá após uma série de tentativas persistentes por parte do rapaz. Segundo Débora Lima, colunista do Notícias da TV, João Pedro não desistirá de reconquistar Sandra, e seus esforços culminarão em um beijo apaixonado que sugere uma possível reconciliação.

Apoio e Puxão de Orelha

Dona Patroa (Camila Morgado) dará um puxão de orelha em Sandra devido à maneira como tem tratado João Pedro, que se mantém firme em sua missão de reatar o relacionamento. Em uma cena emocionante, João Pedro fará uma declaração sincera, afirmando que o melhor momento de seu dia é quando vai visitá-la. “Cê pode vir aqui a hora que cê quiser, só não pensa que isso vai mudar algo entre a gente“, dirá Sandra, ainda resistente. “Eu não penso, não, só tenho esperança“, responderá João Pedro.

Acordo com Egídio e Desconfiança

A situação começará a mudar quando João Pedro fizer um acordo com Egídio (Vladimir Brichta) sobre suas terras e produção de cacau. Sandra mostrará sua preocupação com as intenções do coronel, o que revela que ainda há desconfiança entre ela e João Pedro. No entanto, a reaproximação do casal será confirmada no capítulo previsto para ir ao ar na próxima segunda-feira (1º), quando Sandra aceita acompanhar João Pedro em uma viagem a Ilhéus.

Tragédia e Perda

O caminho para a felicidade, no entanto, será marcado por uma tragédia. Sandra enfrentará um descolamento de placenta aos sete meses de gravidez. Ela será levada ao hospital em estado crítico, e, apesar dos esforços médicos, a recém-nascida não sobreviverá, deixando Sandra em profundo luto. Esse desenvolvimento trágico difere da versão original da novela, onde Sandra e João Pedro, após muitas reviravoltas, concluíram a história juntos e felizes com a filha.

Conclusão

O remake de *Renascer* promete fortes emoções e desafios para Sandra e João Pedro. A reconciliação do casal, marcada por um beijo apaixonado, e a trágica perda da filha adicionam camadas profundas à trama, mantendo os telespectadores ansiosos pelos próximos capítulos.