Prefeito celebra marca do Instituto Cândida Vargas que zerou a fila de cirurgias de histerectomia

O Instituto Cândida Vargas (ICV), que faz parte da rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, zerou a fila de espera para cirurgias de histerectomia. Na tarde desta quinta-feira (27), durante comemoração do São João dos profissionais da unidade, o prefeito Cícero Lucena celebrou essa marca – desde o início de maio, foram realizadas 78 histerectomias, 61 laqueaduras tubárias e 149 cirurgias diversas.

“Nossa saúde avança, tendo conquista que, além do paciente, além de quem colabora com isso, Deus está vendo o nosso esforço, nossa dedicação e a nossa vontade de fazer. O Instituto Cândida Vargas vem sendo equipado, recebendo novos materiais e melhorando sua eficiência justamente para dar essa resposta que a população de João Pessoa espera”, afirmou o prefeito.

A histerectomia, procedimento cirúrgico que envolve a remoção do útero, é frequentemente realizada para tratar condições como fibromas, endometriose e hemorragias severas. A realização dessas cirurgias é fundamental para a saúde das pacientes, permitindo-lhes uma melhor qualidade de vida. Já entre as cirurgias diversas, estão ooforectomia, colpoperineoplastia e bartholinectomia.

Segundo o diretor-geral do ICV, Quintino Régis, o empenho da equipe do ICV em eliminar a fila de espera para esses procedimentos é um reflexo do compromisso da instituição com a saúde da mulher. “Todas as pacientes já estão devidamente agendadas para seus procedimentos, garantindo que ninguém precise esperar mais do que o necessário para receber o tratamento adequado”, destacou.

“Estamos trabalhando incansavelmente para garantir que todas as mulheres recebam o atendimento que merecem. Nossa equipe é dedicada e altamente capacitada, e estamos sempre buscando melhorias contínuas em nossos processos para proporcionar o melhor cuidado possível”, revelou a médica e diretora técnica do ICV, Juliana Soares. Ela acrescentou que as mulheres que tiverem a necessidade podem procurar a unidade de saúde de seu bairro ou ainda pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.

“O Instituto Cândida Vargas continua a se destacar como uma referência em saúde da mulher, com uma equipe comprometida e uma infraestrutura preparada para atender as necessidades das pacientes com eficiência e qualidade”, afirmou o diretor-administrativo do ICV, Marcelo Melo. Ele enfatizou que só está sendo possível alcançar esses resultados com os investimentos da prefeitura. “Antes, funcionavam apenas duas salas cirúrgicas, e hoje funcionam cinco salas com equipamentos totalmente novos”, disse. Além disso, Marcelo destacou que, em 2023, houve um aumento de 58,2% no número de procedimentos em relação ao ano anterior.

Inspeção nas obras do Hospital Dia – Também nesta quarta-feira, o prefeito Cícero Lucena inspecionou as obras do Hospital Dia, em Jaguaribe, que está recebendo os últimos acabamentos para ser entregue ainda no mês de julho.

“O primeiro do Norte e do Nordeste voltado para fazer pequenas cirurgias, onde as pessoas entrarão de manhã e sairão de tarde para casa. Nós vamos fazer 20 colonoscopias por dia, fazer 40 endoscopias. Nós vamos poder operar a vesícula e poder operar a hérnia”, explicou Cícero Lucena.