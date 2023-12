Qual filme vai passar na SESSÃO DA TARDE HOJE QUARTA (12/12)? “Mesma Hora, No Próximo Natall”- SINOPSE, QUE HORAS COMEÇA

COnfira a programação da Globo neste terça, 12/12/2023 e que horas começam os filmes de hoje.

Prepare-se para uma história encantadora e repleta de emoções nesta quarta-feira, pois a “Sessão da Tarde” apresenta “Mesma Hora, No Próximo Natal” (Same Time, Next Christmas). Este filme cativante, lançado em 2019 e dirigido por Stephen Herek, leva os espectadores a uma jornada de amor, separação e reencontros.

Título Original: Same Time, Next Christmas País de Origem: Americana –> Ano de Produção: 2019 Diretor: Stephen Herek Elenco: Bryan Greenberg

Charles Michael Davis

George Newbern

Lea Michele

Nia Vardalos

Phil Morris Classe: Comédia, Drama

Sinopse: “Mesma Hora, No Próximo Natal” conta a envolvente história de uma jovem, interpretada por Lea Michele, cuja vida amorosa é marcada por um encontro anual durante as festividades de Natal no Havaí. Bryan Greenberg desempenha o papel do namorado de infância, proporcionando uma química cativante entre os personagens.

Amor à Distância: As circunstâncias conspiram para separar o casal, desafiando seu vínculo especial. À medida que o tempo passa, eles embarcam em jornadas individuais, enfrentando desafios pessoais e profissionais. No entanto, o destino reserva surpresas e reviravoltas, proporcionando momentos emotivos e reflexivos.

Elenco Estelar: Com um elenco talentoso, incluindo Charles Michael Davis, George Newbern, Nia Vardalos e Phil Morris, o filme se destaca pela interpretação envolvente. Cada ator contribui para a autenticidade e emoção que permeiam a trama.

Cenários Pitorescos: Além da trama cativante, o filme oferece uma viagem visual deslumbrante pelas paisagens exuberantes do Havaí. A cinematografia habilmente captura a beleza da ilha, adicionando um toque especial à atmosfera natalina.

Reflexões sobre o Tempo e o Amor: “Mesma Hora, No Próximo Natal” não é apenas uma história de amor, mas uma jornada que explora a importância do tempo, do perdão e da conexão humana. A narrativa equilibra comédia e drama, proporcionando uma experiência que ressoa com os espectadores