Prefeitura intensifica divulgação de João Pessoa em mercados estratégicos no Paraná e Nordeste

As duas primeiras semanas de junho foram de intenso trabalho de promoção do destino João Pessoa em mercados estratégicos e de maior fluxo de turistas para a Capital paraibana. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, esteve presente no Festival das Cataratas, em Foz do Iguaçu (PR), e promoveu processo de capacitações em parceria com a CVC – maior operadora de turismo da América Latina – em Curitiba e Maringá, também no Paraná, e ainda participou do Roadshow Nordeste, em parceria com a Foco Operadora, passando pelas cidades de Fortaleza (CE), Mossoró e Natal, no Rio Grande do Norte.

De acordo com Daniel Rodrigues, secretário de Turismo, a participação nesses eventos cumpre um calendário de ações que tem como objetivo colocar João Pessoa nas prateleiras de cima entre os destinos nacionais mais comercializados pelas operadoras de turismo e agências de viagens de todo o Brasil. “Somente no Festival das Cataratas, tivemos a oportunidade de divulgar a capital paraibana para um público de quase 11 mil profissionais do setor, conforme os números informados pelos próprios promotores da feira”, afirmou.

Ainda no Paraná, a Secretaria de Turismo participou de dois processos de capacitação junto a agentes de viagens das lojas multimarcas da CVC, reforçando a divulgação do potencial turístico de João Pessoa para profissionais que atuam diretamente com o público final. “É notório o aumento do fluxo de turistas do Paraná em nossa cidade, resultado dessas ações com operadoras parceiras. A CVC, inclusive, revelou que João Pessoa foi o segundo destino mais comercializado pela operadora para férias de julho, com aumento superior a 10% em relação ao mesmo período do ano passado”, destacou Daniel Rodrigues.

Já nas ações promocionais no Nordeste, a secretaria participou dos processos de capacitação de agentes de viagens de relação comercial da Foco Operadora. Em parceria com o Governo do Estado e ABIH-PB (Associação Brasileira da Indústria Hotelaria, seccional Paraíba), a comitiva paraibana passou pelas cidades de Fortaleza, Mossoró e Natal, capacitando cerca de 150 profissionais, nessa, que foi a segunda etapa desta ação. A primeira aconteceu em maio, promovida com a Operadora Masterop, nas cidades de Salvador (BA), Aracaju (SE), Maceió (AL) e Recife (PE). Ao todo, nas duas etapas, foram capacitados mais de 350 agentes de viagens.