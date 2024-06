ONDE ASSISTIR Bélgica x Eslováquia ao vivo Eurocopa 2024, Palpites e Escalações HOJE (17/06)

A partida Bélgica x Eslováquia acontece hoje, HOJE (17/06) às 13 hs . Os jogos da EUROCOPA 2024 seguem empolgando o amante por futebol e acontecem no país sede, Alemanha.

Prévia: Bélgica vs. Eslováquia – Previsão, Notícias e Escalações

Campeonato Europeu | Fase de Grupos

**Data:** 17 de junho de 2024

**Hora:** 17h (Horário do Reino Unido)

**Local:** Commerzbank-Arena, Frankfurt

Introdução

Bélgica e Eslováquia iniciarão suas campanhas no Grupo E da Euro 2024 com um confronto intrigante na Frankfurt Arena. O grupo, que também inclui Romênia e Ucrânia, promete ser bastante aberto, com ambas as seleções determinadas a começar com uma vitória.

Prévia da Partida

**Bélgica:**

A seleção belga não está entre as principais favoritas ao título da Euro 2024, mas pode surpreender como uma potencial “zebra”. Sob o comando de Domenico Tedesco, a Bélgica vem de vitórias amistosas contra Montenegro e Luxemburgo, sem sofrer gols e marcando cinco. Desde a derrota para o Marrocos na Copa do Mundo de 2022, a equipe está invicta em todas as competições. Os belgas foram eliminados na fase de grupos da última Copa e nas quartas de final da Euro 2020, mas buscarão reviver seu melhor desempenho no torneio, quando foram vice-campeões em 1980.

**Eslováquia:**

A Eslováquia, que não participa de uma Copa do Mundo desde 2010, esteve presente na Euro 2020, sendo eliminada na fase de grupos. A melhor campanha dos eslovacos em uma Euro foi nas oitavas de final em 2016. A equipe de Francesco Calzona vem de vitórias impressionantes em amistosos contra San Marino e País de Gales, ambas por 4-0. Com apenas uma derrota nos últimos sete jogos, a Eslováquia terminou em segundo em seu grupo de qualificação para a Euro 2024, atrás de Portugal, e espera obter sua primeira vitória contra a Bélgica na segunda-feira.

Notícias das Equipes

**Bélgica:**

Os belgas provavelmente não contarão com Jan Vertonghen e Arthur Theate devido a lesões, enquanto Thomas Meunier também é dúvida. A equipe deve alinhar em um 3-4-2-1, com Romelu Lukaku como referência no ataque. Jeremy Doku e Kevin De Bruyne, do Manchester City, também devem iniciar, com Axel Witsel na defesa e Amadou Onana e Orel Mangala no meio-campo.

**Eslováquia:**

Denis Vavro, com um problema na coxa, deve estar disponível, assim como Juraj Kucka, apesar de lesões recentes. Robert Bozenik, com sete gols pela seleção, deve começar no ataque. Milan Skriniar, do Paris Saint-Germain, liderará a defesa, enquanto Ondrej Duda, o artilheiro da equipe com 13 gols, é presença certa no meio-campo.

Prováveis Escalações

**Bélgica:**

– Casteels; Faes, Witsel, De Cuyper; Castagne, Mangala, Onana, Doku; Trossard, De Bruyne; Lukaku

**Eslováquia:**

– Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin

Previsão

A Eslováquia tem capacidade para dificultar a vida da Bélgica, e um empate não seria surpresa. No entanto, acreditamos que a superior qualidade ofensiva dos belgas lhes permitirá começar o torneio com uma vitória apertada.

**Previsão:** Bélgica 2-1 Eslováquia