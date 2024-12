Crystal Palace x Manchester City ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (07/12)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Crystal Palace x Manchester City acontece hoje, HOJE (07/12) às 11 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Crystal que tentará a vitória em seu território.

Prévia de Jogo: Crystal Palace x Manchester City – Premier League (07/12/2024)

No sábado, 7 de dezembro de 2024, o Crystal Palace receberá o Manchester City no Selhurst Park, em um duelo válido pela 15ª rodada da Premier League. A partida ocorrerá às 16h (horário de Brasília).

Forma Atual das Equipes

O Crystal Palace vem se recuperando após uma sequência de três derrotas consecutivas no final de setembro e início de outubro. Nos últimos seis jogos, conquistou nove pontos e se afastou da zona de rebaixamento, com destaque para a vitória recente por 1 a 0 contra o Ipswich Town. Apesar de não ter apresentado seu melhor futebol, o técnico Oliver Glasner tem mostrado confiança em sua equipe e acredita que o time está no caminho certo. No entanto, a campanha em casa tem sido preocupante, com apenas uma vitória em sete jogos no Selhurst Park até o momento.

Já o Manchester City, após uma fase difícil, venceu o Nottingham Forest por 3 a 0, conseguindo sua primeira vitória após um longo jejum. Embora o time de Pep Guardiola tenha mostrado fragilidade em sua defesa, a vitória trouxe ânimo para a equipe, que ocupa atualmente a quarta posição da Premier League. No entanto, a defesa de Manchester City ainda é uma preocupação, principalmente considerando que perdeu suas últimas cinco partidas fora de casa.

Histórico de Confrontos

Nos últimos 18 encontros entre as duas equipes pela Premier League, o Crystal Palace venceu apenas duas vezes, ambas no Etihad Stadium, em dezembro de 2018 e outubro de 2020. O Manchester City tem sido dominante no confronto, com 12 vitórias e quatro empates durante esse período.

Lesões e Suspensões

O Crystal Palace terá algumas ausências importantes, com Chadi Riad, Adam Wharton e Matheus Franca fora por lesão. Por outro lado, o meio-campista Cheick Doucoure está à disposição, após ser substituído por precaução contra o Ipswich Town, e Daichi Kamada também retorna após cumprir suspensão. Já o Manchester City enfrenta problemas com várias lesões, incluindo Nathan Ake, Rodri, Oscar Bobb, Mateo Kovacic e John Stones. Pep Guardiola também pode ter dificuldades em montar a defesa, com a possível ausência de Manuel Akanji.

Prováveis Escalações

Crystal Palace: Henderson; Chalobah, Lacroix, Guehi; Munoz, Doucoure, Lerma, Mitchell; Eze; Nketiah, Mateta.

Manchester City: Ortega; Walker, Dias, Gvardiol, Lewis; De Bruyne, Gundogan, Grealish; Savinho, Haaland, Doku.

Previsão do Jogo

Embora o Crystal Palace tenha mostrado sinais de recuperação, a equipe ainda enfrenta desafios diante de um adversário tão forte como o Manchester City. Se o time visitante conseguir manter a confiança demonstrada contra o Forest, é provável que leve os três pontos, mas o Palace pode ser uma ameaça, especialmente jogando em casa.

Previsão: Crystal Palace 1-2 Manchester City.

O Manchester City tem boas chances de vitória, mas o Crystal Palace, jogando diante de sua torcida, certamente fará um esforço para dificultar o jogo. Se o time de Guardiola conseguir se impor no ataque e corrigir algumas falhas defensivas, deve conquistar a vitória.

Onde Assistir

Disney plus e ESPN