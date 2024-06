ONDE ASSISTIR Romênia x Ucrânia ao vivo Eurocopa 2024, Palpites e Escalações HOJE (17/06)

A partida Romênia x Ucrânia acontece hoje, HOJE (17/06) às 10 hs . Os jogos da EUROCOPA 2024 seguem empolgando o amante por futebol e acontecem no país sede, Alemanha.

Prévia: Romênia vs. Ucrânia – Previsão, Notícias e Escalações

Campeonato Europeu | Fase de Grupos

**Data:** 17 de junho de 2024

**Hora:** 14h (Horário do Reino Unido)

**Local:** Allianz Arena, Munique

Introdução

Com a espera finalmente terminada, os rivais do Grupo E, Romênia e Ucrânia, darão início às suas campanhas na Euro 2024 na tarde de segunda-feira em Munique. Este será o primeiro encontro competitivo entre as duas nações, com uma Romênia resurgente chegando à Alemanha como vencedora de grupo nas eliminatórias, enquanto seus adversários garantiram vaga via playoffs.

Prévia da Partida

**Romênia:**

Participando de seu sexto Campeonato Europeu – e o primeiro desde 2016, quando terminaram na última posição de seu grupo com apenas um ponto – a Romênia está determinada a avançar para a fase de eliminação direta neste verão. Historicamente, a taxa de vitórias dos Tricolorii de 6% nas finais da Euro sugere que essa tarefa pode ser difícil – seu único sucesso em 16 jogos foi a vitória sobre a Inglaterra na Euro 2000 – mas os resultados no último ano elevaram as expectativas. A Romênia terminou a campanha de qualificação de forma brilhante, vencendo a Suíça em seu último jogo para liderar o Grupo I de forma invicta, com seis vitórias e quatro empates em 10 jogos.

**Ucrânia:**

Assim como a Romênia, a Ucrânia não se classificou para a Copa do Mundo de 2022, mas agora faz sua quarta aparição consecutiva no campeonato continental da UEFA, no qual raramente teve um bom desempenho. Perderam oito de seus 11 jogos até hoje, falhando em marcar em seis de nove jogos de grupo – mas chegaram às quartas de final três anos atrás. Desta vez, a nação devastada pela guerra está determinada a alcançar um resultado similar para elevar o moral em casa, após quase perder a vaga na Euro.

Notícias das Equipes

**Romênia:**

Devido à falta de gols em 2024, há debate sobre quem será o atacante titular da Romênia na Euro, com Denis Alibec, George Puscas e Denis Dragus disputando a posição. No gol, o veterano Florin Nita espera substituir Horatiu Moldovan, do Atlético de Madrid, que não jogou pelo clube espanhol desde que se transferiu na janela de inverno. O capitão Nicolae Stanciu é certo no meio-campo, tendo marcado 14 gols em sua carreira internacional até agora, mas o habilidoso ponta Olimpiu Morutan foi descartado devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior, abrindo espaço para a dupla do Parma, Valentin Mihaila e Dennis Man.

**Ucrânia:**

O lateral-esquerdo titular de Serhiy Rebrov estará indisponível na segunda-feira, pois Vitaliy Mykolenko sofreu uma lesão no tornozelo, então Oleksandr Zinchenko deve ser deslocado do meio-campo para cobrir a ausência do defensor do Everton. Mykhailo Mudryk e Viktor Tsygankov devem jogar pelas pontas, e a estrela do Shakhtar Donetsk, Heorhiy Sudakov, deve atuar em uma função avançada no meio-campo. Com dois gols e três assistências, Andriy Yarmolenko esteve envolvido em cinco dos oito gols da Ucrânia em Campeonatos Europeus, mas Artem Dovbyk, que conquistou o prêmio Pichichi da La Liga em uma primeira temporada bem-sucedida pelo Girona, provavelmente começará como titular.

Prováveis Escalações

**Romênia:**

– Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; M. Marin, R. Marin; Man, Stanciu, Mihaila; Dragus

**Ucrânia:**

– Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Stepanenko, Sudakov; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk

Previsão

Como a Ucrânia claramente tem mais poder ofensivo, um confronto acirrado deve pender para o lado deles, resultando em três pontos preciosos. A Romênia conseguiu permanecer invicta durante as eliminatórias, mas a falta de poder de fogo significa que seu registro ruim nas Euros pode continuar.

**Previsão:** Romênia 0-1 Ucrânia