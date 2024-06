ONDE ASSISTIR Áustria x França ao vivo Eurocopa 2024, Palpites e Escalações HOJE (17/06)

A partida Áustria x França acontece hoje, HOJE (17/06) às 16 hs . Os jogos da EUROCOPA 2024 seguem empolgando o amante por futebol e acontecem no país sede, Alemanha.

**Data:** 17 de junho de 2024

**Hora:** 20h (Horário do Reino Unido)

**Local:** Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

A Merkur Spiel-Arena em Düsseldorf será o palco do confronto de encerramento da fase de grupos da Euro 2024, onde a Áustria, em grande forma, enfrentará a favorita ao título, França, no Grupo D. A seleção austríaca nunca passou das oitavas de final nos campeonatos continentais, enquanto os franceses, que já conquistaram dois títulos, buscam redenção após decepções recentes.

**Áustria:**

Sob a liderança de Ralf Rangnick, que rejeitou a oportunidade de substituir Thomas Tuchel no Bayern de Munique, a Áustria tem mostrado um desempenho impressionante. Após quase se igualar à Bélgica nas eliminatórias, a seleção austríaca chega à sua quarta participação no campeonato europeu, buscando superar suas campanhas de 2008 e 2016.

**França:**

Após o sucesso na Copa do Mundo de 2018 e na Liga das Nações, a França sofreu desilusões recentes. A eliminação precoce na Euro 2020 e a derrota nos pênaltis para a Argentina na Copa do Mundo de 2022 foram golpes duros. Didier Deschamps, único homem vivo a ganhar uma Copa do Mundo como jogador e treinador, continua no comando para tentar levar a França ao seu terceiro título europeu.

**Áustria:**

A equipe austríaca enfrenta problemas com lesões, incluindo os importantes desfalques de David Alaba e Sasa Kalajdzic. Xaver Schlager também não estará disponível devido a uma grave lesão no joelho. No entanto, o veterano Marko Arnautovic está na equipe, embora Michael Gregoritsch seja esperado para começar como atacante.

**França:**

A França, apesar de alguns problemas de saúde recentes, conta com a estrela Kylian Mbappe, que superou um susto no joelho. Kingsley Coman também deve estar disponível após se recuperar de uma doença. No entanto, Aurelien Tchouameni continua fora devido a uma lesão no pé, e Adrien Rabiot deve substituí-lo no meio-campo. William Saliba deve começar na defesa, com Ibrahima Konate no banco.

**Áustria:**

– Pentz; Posch, Danso, Wober, Mwene;

– Siewald, Grillitsch;

– Laimer, Sabitzer, Baumgartner;

– Gregoritsch

**França:**

– Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez;

– Kante, Rabiot;

– Dembele, Griezmann, Mbappe;

– Thuram

Apesar da ausência de Alaba, a Áustria tem sido difícil de vencer sob o comando de Rangnick e pode surpreender. No entanto, os atacantes talentosos da França devem conseguir furar a defesa austríaca e garantir os três pontos.

**Previsão:** Áustria 0-2 França

Onde assistir a Eurocopa 2024?

Durante a Euro 2024, os fãs de futebol no Brasil poderão acompanhar todos os 51 jogos através do Grupo Globo e da CazéTV, que foram designados como os canais oficiais de transmissão. Cada plataforma terá exclusividade sobre 25 partidas, oferecendo uma ampla cobertura para os espectadores brasileiros. A Rede Globo, líder em transmissão de TV aberta no país, irá exibir cinco jogos ao longo do torneio, destacando-se com a transmissão do jogo de abertura, uma partida de cada fase final e, claro, a grande final, proporcionando uma experiência completa para os entusiastas do esporte.

Essa distribuição estratégica garante que os fãs brasileiros possam desfrutar da Eurocopa 2024 com uma cobertura abrangente e acesso aos momentos mais emocionantes do torneio, desde o início até o momento decisivo da final. Com o compromisso das duas plataformas em oferecer uma narrativa envolvente e detalhada dos jogos, a expectativa é que o evento seja amplamente acompanhado e celebrado pelos amantes do futebol em todo o Brasil.

EURO2024

A Eurocopa 2024 será realizada na Alemanha, trazendo consigo uma mistura de tradição e modernidade. Este torneio marca a primeira vez que a Alemanha sediará a competição desde a reunificação do país, proporcionando uma oportunidade única para celebrar a unidade e o progresso. O campeonato contará com jogos em várias cidades icônicas, incluindo Berlim, Munique e Hamburgo, prometendo uma experiência diversificada tanto para os jogadores quanto para os torcedores. Com uma infraestrutura robusta e uma rica história no futebol, a Alemanha está preparada para oferecer um evento inesquecível, destacando o melhor do futebol europeu.

A competição de EURO 2024 também será uma plataforma para algumas das maiores estrelas do futebol mundial, bem como uma oportunidade para novos talentos emergirem no cenário internacional. Espera-se que equipes tradicionais como Alemanha, França, Itália e Espanha desempenhem papéis importantes, mas surpresas e revelações são sempre possíveis em torneios de grande escala. Além disso, o torneio servirá como uma vitrine para as estratégias táticas inovadoras e o desenvolvimento contínuo do esporte. Com um formato renovado e uma expectativa de alta competitividade, a Eurocopa 2024 promete ser um espetáculo emocionante e imprevisível.