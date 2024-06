Sanfoneiro Joca do Acordeon anima o Sabadinho Bom no ritmo do São João

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) apresenta, neste final de semana, um Sabadinho Bom que vai ter chorinho, mas terá o forró como principal ritmo para embalar o público. O evento acontece na Praça Rio Branco, Centro da cidade, a partir das 12h30, e é gratuito.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, observa que o Sabadinho Bom tem sido um momento muito especial, seja para o pessoense ou para o turista que visita a cidade. Com esta iniciativa, a Funjope consegue colocar o público em contato com a música de qualidade em João Pessoa e na Paraíba.

“A Praça Rio Branco se transformou em um território fértil de criatividade, de visibilidade da nossa música de choro, de samba e agora, no período junino, incorporamos também os elementos da sonoridade e da música de forró. Por isso, sempre reservamos espaço também para grupos que tocam o bom forró nordestino em homenagem a esse momento para que entremos no clima de São João também na Praça Rio Branco”.

O músico Joca do Acordeon também acredita no potencial do evento. “Como diz o próprio nome, o Sabadinho Bom é bom de verdade e, para deixar ainda melhor, vamos apresentar um repertório com muito choro e, principalmente, forró, afinal de contas, estamos no período junino e essa é a época para isso”, afirmou Joca do Acordeon.

O artista promete levar um repertório bastante variado, mas garante que vai tocar músicas de nomes como Osvaldinho, Dominguinhos, Sivuca, entre outros.

Para acompanhar o instrumentista, estão escalados os músicos Potyzinho Lucena no cavaquinho; Eduardo Fiorussi no violão 7 cordas; e Marquinhos Jamaica na bateria.

“A expectativa de tocar no Sabadinho Bom é sempre muito boa. Acredito que, pelo público que é sempre fiel e pela qualidade dos músicos que vão me acompanhar, vai dar tudo certo”, acrescenta Joca do Acordeon.