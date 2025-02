Prefeito entrega a 44ª unidade de ensino reconstruída pela gestão e 60 óculos para alunos de João Pessoa

O prefeito Cícero Lucena entregou, nesta quarta-feira (26), a Escola Municipal Ativa Integral (EMAI) João Santa Cruz, no bairro dos Novais – a 44ª unidade reconstruída pela Prefeitura desde 2021. Durante solenidade, o gestor da Capital também fez a entrega de 60 óculos para alunos da Escola Lions Tambaú, do bairro dos Bancários, destacou o olhar humanizado da gestão e reafirmou o compromisso de recuperar todas as escolas da rede de ensino, levando tecnologia e inclusão.

“Com tecnologia, com profissionais qualificados, dedicados, apaixonados pelos que fazem, inserindo novas formas de educação, uma educação plena, uma educação com esporte, com cultura, com lazer, com educação que forma o cidadão do futuro. Ou seja, estamos no caminho certo, nos preocupando desde, se a criança está vendo direito ou não, porque fazemos exames de vista, se ela precisar de um óculos, nós damos”, afirmou o prefeito.

“É um sonho, não só dos alunos que estão tendo uma escola com quadra, com sala Google, com sala Maker, com o tablet, com os óculos agora chegando, mas também trazendo dignidade aos professores, aos pais de alunos, aos diretores, aos funcionários que eram abandonados nas gestões passadas”, destacou Leo Bezerra, que projetou mais avanços. “Agora chegou o tempo das entregas, e a gente está entregando as escolas, Unidades de Saúde da Família e vamos continuar reconstruindo a cidade de João Pessoa”, concluiu.

A Escola João Santa Cruz ganhou, entre outras intervenções, dois pátios cobertos, novos blocos administrativos, banheiros, reservatório, estacionamento, ampliação da cozinha, projeto elétrico e de incêndio. “A gente gostaria de transformar a vida dessa meninada, a gente foi buscar projetos, recursos, programas, que a gente pudesse trazer tudo que essa meninada merece”, destacou a secretária Municipal de Educação e Cultura, América Castro.

O diretor administrativo da unidade de ensino, Fernando Guimarães, disse que a Prefeitura de João Pessoa já mudou a realidade dos alunos, que agora estudam em um ambiente melhor, com conforto e novos equipamentos. “Saímos de uma realidade totalmente diferente, que estava sem muitas perspectivas. Agora a gente pode preparar esses alunos para um futuro melhor”, afirmou.

Programa Olhar João Pessoa – Está sendo levado para toda a rede de ensino – seis unidades já foram beneficiadas e outras 75 estão no cronograma para receberem as unidades. “Em parceria com a Secretaria de Saúde, que faz a consulta oftalmológica com os alunos que por ventura precisem desse cuidado. E depois a gente entrega os óculos”, detalhou Aucileide Andrade, chefe do Departamento de Programas Integrados da Sedec.

Confira todas as intervenções a Escola João Santa Cruz:

Modernização da fachada;

Construção de bloco administrativo;

Construção de dois pátios cobertos;

Construção de reservatório;

Construção de banheiros;

Construção de sala maker;

Ampliação da cozinha;

Execução de estacionamento e calçadas;

Instalações elétricas e subestação aérea;

Instalações hidrossanitárias;

Instalações de combate a incêndio;

Climatização;

Escovódromo;

Acessibilidade