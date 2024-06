Programação junina traz interação social e renda extra para moradores do Residencial Vista do Verde

O Arraial da Habitação fez a alegria dos moradores do Residencial Vista do Verde, no Bairro das Indústrias, nesta quinta-feira (13), numa festa preparada pela Secretaria de Habitação (Semhab), em parceria com a Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope). O evento junino teve a apresentação do grupo de xaxado ‘As Cangaceiras de Lampião’ e do trio pé de serra ‘Azulão do Forró’.

A secretária de Habitação, Socorro Gadelha, ressaltou que o São João é a festa mais tradicional do Nordeste e o Arraial da Habitação foi organizado para manter a tradição vida, ao mesmo tempo em que promove um momento de integração entre os moradores. “O São João é cultural e a festa é contagiante. O nosso arraial tem a participação direta dos moradores, pois eles têm um espaço para comercializar refrigerantes e comidas típicas, o que representa uma fonte de renda para essas pessoas”, comentou.

A programação do Arraial da Habitação segue nesta sexta-feira (14) para os moradores do Residencial Vista Alegre, no Colinas do Sul. “Nosso compromisso é mudar a vida das pessoas para melhor e proporcionar a elas o direito de participar das festas juninas, que é uma importante manifestação cultural”, afirmou Socorro Gadelha.

Atrações – As Cangaceiras de Lampião é formado por 12 idosas, onde a integrante com mais idade tem 80 anos. Este ano, o grupo, que já tem 13 anos de existência, se apresentou na abertura do Maior São João do Mundo, em Campina Grande. Seu Raimundo é o coordenador.

O trio pé de serra Azulão do Forró é bem tradicional em João Pessoa. O artista José Antônio Azulão comanda o trio, que conta com repertório de Santana, Flávio José, Trio Nordestino, Três do Nordeste, Elba Ramalho, Pinto do Acordeon, entre outros artistas.