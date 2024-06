Prefeito destaca avanços da gestão na Educação como ferramenta que garante proteção de crianças e adolescentes

Uma escola inclusiva, que acolhe mais de 4 mil crianças com algum tipo de deficiência, que usa tecnologia no aprendizado e que este ano recebeu quase 13 mil novos alunos. Essa experiência tem contribuído, de acordo com o prefeito Cícero Lucena, para proteger crianças e adolescentes e oferecer uma perspectiva de vida melhor. O gestor discursou no 5º Congresso Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, nesta quarta-feira (13), realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil – seccional da Paraíba (OAB-PB), no auditório da Uniesp.

“Acolhemos as crianças com a preocupação de uma educação que representa o que deve ser uma gestão pública. É ter, também, a consciência que em canto nenhum do mundo está escrito que o serviço público não pode ser o melhor. Por isso que estamos buscando, através desse instrumento, as nossas conquistas e nossos avanços de uma sociedade mais justa e mais inclusiva. A gestão municipal hoje, além das reformas, a estruturação e construção de novas escolas, estabeleceu padrões de formação”, afirmou Cícero Lucena.

O Congresso Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente se estende até esta sexta-feira (14), refletindo sobre temas como o combate ao trabalho infantil, sob a ótica dos direitos humanos, o enfrentamento às violências no ambiente escolar, a entrega legal à adoção, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, a importância da escuta especializada, entre outros.

“Este evento reúne em torno de nós todo um aparato de pessoas que têm enorme capacidade de articulação, enormes conhecimentos e experiências acerca das temáticas, sendo um grande espaço de painel para as experiências nacionais que se somam no esforço que temos de garantir mais qualidade de vida e mais efetividade de direitos para as crianças e adolescentes do Brasil”, afirmou Harrisson Targino, presidente da OAB-PB.

Ações de proteção – Também presente no Congresso, a secretária dos Direitos Humanos e Cidadania de João Pessoa, Benicleide Silvestre, destacou as ações desenvolvidas pela Prefeitura da Capital. “Nossos serviços de convivência que atendem as crianças, os centros de referência de assistência social, as crianças que sofrem violação do direito. Estamos juntando forças com a OAB nesse congresso nacional que também visa proteger as nossas crianças”, enfatizou.