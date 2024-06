Boca Juniors x Velez Sarsfield ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO ARGENTINO, HOJE (14/06)

A partida entre Boca Juniors x Velez Sarsfield é válida pela Copa da Liga Profesional ARGENTINA 2023, UMA FASE DO CAMPEONATO ARGENTINO e acontecerá hoje, HOJE (14/06) às 17 hs. O mandante do jogo é Boca. ALGUNS jogos poderão ser vistos ao vivo pela ESPN/FOX, confira a seguir se este é o caso. O campeonato na série A está a cada dia mais competitivo e a classificação atualizada mostra que os grandes da Argentina estão ‘bombando’.

PALPITE

Boca Juniors 2 x 1 Velez Sarsfield

Prévia: Boca Juniors vs. Velez Sarsfield – Previsão, Notícias da Equipe e Escalações

Na próxima sexta-feira, Boca Juniors e Velez Sarsfield se enfrentarão no Estadio Alberto Jose Armando em um confronto crucial para ambos os times, que buscam melhorar seus desempenhos iniciais na temporada. Com apenas quatro rodadas disputadas na Primera Division Argentina, as duas equipes ocupam posições medianas na tabela, com Boca Juniors em 18º lugar e Velez Sarsfield em 15º, ambos precisando urgentemente de uma vitória para subir na classificação.

Análise do Jogo

Boca Juniors teve um início de temporada inconsistente, com apenas uma vitória nas quatro primeiras partidas, um triunfo por 4-2 contra o Central Cordoba. Nos demais jogos, a equipe não conseguiu balançar as redes, sofrendo derrotas para Atlético Tucumán, Talleres de Córdoba e Platense. Apesar do desempenho irregular na liga, o time comandado por Diego Martinez tem se mostrado mais eficaz na CONMEBOL Sul-Americana, garantindo a segunda posição em seu grupo e avançando para a próxima fase do torneio continental. Isso pode servir como um incentivo adicional para melhorar seu rendimento no campeonato doméstico.

Por outro lado, Velez Sarsfield começou a temporada com uma derrota por 3-1 para Gimnasia La Plata, mas conseguiu se recuperar com uma sequência de quatro jogos invictos em todas as competições. Após vencer o Newell’s Old Boys por 1-0, a equipe empatou com Independiente e Atlético Tucumán, mostrando uma defesa sólida ao conceder apenas dois gols nesses três jogos. Sob o comando de Gustavo Quinteros, Velez tem demonstrado consistência e resiliência, fatores que podem ser determinantes no confronto contra Boca Juniors.

Notícias da Equipe

Para este jogo, Boca Juniors terá que lidar com algumas ausências significativas. Luis Advincula está fora, pois continua com a seleção provisória do Peru para a Copa América 2024, e Marcos Rojo está suspenso após ser expulso na última partida. Em ataque, Lucas Janson foi substituído antes do intervalo contra o Platense, e Edinson Cavani não tem sido uma presença constante nas últimas escalações. Provavelmente, Lautaro Di Lollo e Frank Fabra substituirão os jogadores ausentes na defesa, enquanto mudanças no ataque podem ser esperadas para tentar melhorar a eficácia ofensiva do time.

Velez Sarsfield, por sua vez, pode retornar à escalação que venceu na última rodada da liga, com algumas alterações feitas na vitória pela Copa Argentina contra o Arsenal. Thiago Fernandez, que marcou o gol decisivo após sair do banco de reservas, pode retornar ao time titular, enquanto Braian Romero também deve estar de volta ao ataque, substituindo o jovem Alejo Sarco.

Previsão

Com base nas formas atuais de ambas as equipes, o confronto promete ser equilibrado. No entanto, a vantagem de jogar em casa pode ser um fator decisivo para Boca Juniors, que pode sentir-se mais à vontade para assumir uma postura ofensiva em La Bombonera. Nossa previsão é uma vitória apertada para Boca Juniors por 2-1, em um jogo que deve ser disputado até o último minuto.

CLASSIFICAÇÃO DA COPA DA LIGA ARGENTINA DE 2023/2024

A Copa da Liga Profissional do Futebol Argentino de 2022 (em espanhol: Copa de la Liga Profesional de Fútbol de AFA 2022),[1][2] também conhecida como Copa de la Liga Profesional de 2022 e oficialmente rebatizada como Copa Diego Armando Maradona,[3][4] é a TERCEIRA edição dessa copa do futebol argentino.[1][2] O torneio é organizado pela Liga Profissional de Futebol (LPF) da Associação do Futebol Argentino (AFA) e conta com a participação dos 24 clubes da Superliga Argentina (primeira divisão argentina) da temporada de 2019–20.[1][2] .

Esta copa foi criada como uma “competição tampão” para cobrir as datas da temporada regular da liga deixada pelo cancelamento da Copa da Superliga Argentina de 2022, esta cancelada por causa da pandemia de COVID-19. Tem como principal objetivo outorgar uma vaga para a Taça Libertadores de 2023, e secundariamente, para a Copa Sul-Americana de 2023. Torneio também conhecido como Campeonato Argentino.

A AFA Professional Soccer League Cup 2022, conhecida como 2022 Professional League Cup, 2022 League Cup, “Binance Cup” (por motivos de patrocínio)1 ou simplesmente 2022 Cup,2 é a terceira edição desta competição organizada pela Professional Football League, um órgão interno da Associação Argentina de Futebol. Começou em 10 de fevereiro e terminaria em 22 de maio.

É disputado pelas vinte e oito equipes classificadas para o Campeonato da Primeira Divisão de 2022. O campeão se classificará para a Copa Libertadores de 2023 e o Troféu dos Campeões de 2022.

Campeão atual: Club Atlético Boca Juniors

Fundação: 1891 Maiores Campeões Argentinos