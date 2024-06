Passagens aéreas para o São João de Campina Grande podem passar de R$ 6 mil em 2024

Passagens aéreas para o São João de Campina Grande podem passar de R$ 3 mil em 2024.

O fim de semana do São João em Campina Grande atrai multidões de todas as partes do Brasil. Conhecido como o Maior São João do Mundo, o evento é uma explosão de cultura, música e tradição nordestina, enchendo as ruas da cidade com cores, sons e sabores característicos da festividade. E, claro, muitos turistas.

Com a proximidade dessa data, a demanda por passagens de avião para Campina Grande aumenta significativamente. No entanto, o aumento da procura muitas vezes se reflete no preço das passagens.

A variação de valores para voos de ida e volta entre os dias 22 e 24 de junho é influenciada por diversos fatores, como a origem da viagem, a quantidade de paradas e a duração do voo.

Partindo de Recife, por exemplo, os preços oscilam entre R$ 1.491 e R$ 3.295, enquanto de Belo Horizonte, essa variação é ainda mais expressiva, situando-se entre R$ 2.671 e R$ 5.054.

Já de Fortaleza e Salvador, os valores podem chegar a uma amplitude ainda mais extensa, indo de R$ 3.8051 a R$ 6.388 e de R$ 1.756 a R$ 1.795 reais, respectivamente.

Destaca-se que, além dos aspectos geográficos, o tempo de voo e a quantidade de paradas desempenham um papel crucial na determinação dos preços das passagens.

Voos de cidades mais distantes, como Rio de Janeiro e São Paulo, para Campina Grande podem ultrapassar significativamente o período de 10 a 20 horas, o que se reflete em uma amplitude ainda maior nos valores, variando entre R$ 2.868 e R$ 6.786 e entre R$ 2.921 e R$ 4.357, respectivamente.

Essa amplitude de preços reflete não apenas a crescente demanda por viagens durante o São João, mas também as diferentes opções de rotas e companhias aéreas disponíveis. Assim, para quem deseja participar do Maior São João do Mundo em Campina Grande, é crucial realizar uma pesquisa detalhada e antecipada para garantir a melhor opção de voo que se adeque às necessidades e orçamento.