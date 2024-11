Flamengo x Atlético-MG ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2024 SÉRIE A, HOJE (13/11)

A partida entre Flamengo x Atlético-MG é válida pelo Brasileirão da série A DE 2024, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (13/11) às 20 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Mengo como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU em ABRIL e deve terminar apenas em Dezembro de 2024.

Prévia: Flamengo x Atlético-MG – Previsão, Notícias e Escalações

**Brasileirão – Rodada 33**

**Data:** 13 de novembro de 2024

**Horário:** 20h (horário de Brasília)

**Local:** Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã)

Contexto da Partida

Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam nesta quarta-feira, em um duelo decisivo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, atualmente na 5ª posição da tabela, busca entrar no G4 e garantir uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores de 2025. Já o Atlético Mineiro, em 11º lugar, tenta assegurar um lugar na Copa Sul-Americana, além de recuperar o ritmo após resultados ruins recentes.

Análise dos Times

Após a contratação do técnico Filipe Luís, ex-jogador do Flamengo, Chelsea e Atlético de Madrid, o rubro-negro carioca vem apresentando bons resultados, incluindo a conquista da Copa do Brasil sobre o próprio Atlético Mineiro, com um placar agregado de 4-1. Com essa taça em mãos, o Flamengo agora foca em alcançar o topo do Brasileirão, reduzindo a diferença para o Palmeiras, que está em segundo lugar.

Do outro lado, o Atlético Mineiro vive um momento delicado, sem vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe também se prepara para a final da Libertadores contra o Botafogo, mas precisa encontrar equilíbrio no Brasileiro para evitar ficar fora de competições internacionais no próximo ano.

Formação e Escalações Prováveis

– **Flamengo:** Com a saída confirmada de Gabriel Barbosa no fim da temporada, Bruno Henrique deve ser titular no ataque. O técnico Filipe Luís pode fazer algumas alterações na defesa, incluindo David Luiz e Fabrício Bruno, já que Leo Ortiz e Gerson estão com a Seleção Brasileira. Allan está suspenso devido ao acúmulo de cartões.

**Provável escalação do Flamengo:** Rossi; Wesley, David Luiz, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Everton Araújo; Léo Araújo, Gonzalo Plata, Michael; Bruno Henrique.

– **Atlético Mineiro:** Gabriel Milito, técnico do Galo, pode apostar em Alisson e Bernard no ataque, com Eduardo Vargas fora, pois está em serviço internacional com a seleção chilena. Guilherme Arana também estará ausente, servindo a Seleção Brasileira.

**Provável escalação do Atlético Mineiro:** Everson; Battaglia, Lyanco, Alonso; Scarpa, Franco, Zaracho, Otávio, Bernard; Hulk, Paulinho.

Previsão e Palpite

O Flamengo chega embalado pela conquista da Copa do Brasil e pela sequência de bons resultados no Brasileirão, enquanto o Atlético Mineiro enfrenta dificuldades de finalização e vem de um retrospecto desfavorável. Com o apoio da torcida no Maracanã e uma formação ofensiva, o Flamengo tem um leve favoritismo.

**Palpite:** Flamengo 3-1 Atlético Mineiro

Conclusão

A expectativa é de uma partida acirrada, onde o Flamengo buscará consolidar sua posição no G4 e o Atlético Mineiro tentará ao menos somar pontos para manter vivas as chances de vaga na Sul-Americana. Com times pressionados e disputando objetivos diferentes, o jogo promete fortes emoções e pode definir o futuro das equipes na reta final do campeonato.

