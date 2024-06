Prefeitura de João Pessoa alerta sobre esquema vacinal contra Covid-19

A Prefeitura de João Pessoa segue o alerta sobre a prevenção da vacinação contra Influenza e Covid-19 e orienta sobre o novo esquema preventivo determinado pelo Governo Federal para a vacina Monovalente (XBB), da fabricante Moderna, que além das outras cepas, atua na proteção da variante mais recente do vírus, o ômicron XBB. Todas as salas de vacinas da capital e pontos móveis ofertam as doses do imunizante.

Com a recomendação do Ministério da Saúde, de acordo com a Estratégia de Vacinação contra Covid-19 em 2024, os esquemas primários de vacinação não são mais recomendados rotineiramente para pessoas acima de 5 anos de idade, que não fazem parte dos grupos prioritários. Contudo, se a pessoa não tiver nenhuma dose dos imunizantes e optar por se vacinar poderá receber uma dose da vacina Covid-19 monovalente XBB.

Esquema vacinal – A recomendação para realização do esquema vacinal com a XBB é da seguinte forma: crianças de seis meses a quatro anos vão receber duas doses com intervalo de quatro semanas, da primeira para a segunda. Já a população a partir de 5 anos de idade, elencadas no grupo prioritário, tem uma recomendação de uma ou duas doses de reforço, dependendo de qual grupo faça parte. O grupo prioritário de idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas devem receber duas doses da vacina XBB, com intervalo de 6 meses da primeira para a segunda dose.

Para os demais grupos prioritários (pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade – a partir de 18 anos, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens que cumprem medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua), a recomendação é de apenas uma dose de reforço.

Nos grupos prioritários, a dose pode ser anual ou semestral. Para idosos, gestantes, puérperas e imunossuprimidos, a vacinação será semestral. Para todos os grupos, a vacinação independe da quantidade de doses que já tenham sido tomadas nos anos anteriores com intervalo de seis meses da última dose.

O intervalo mínimo recomendado entre a última dose de qualquer vacina Covid-19 e a vacina XBB é de três meses. “A caderneta de vacinação com todas as doses recomendadas deve estar em dia. Sobretudo, os pais ou responsáveis de crianças menores de cinco anos devem ter uma atenção especial, pois em quadro de síndromes respiratórias podem evoluir rapidamente para casos mais graves e, infelizmente, até ao óbito”, alertou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Influenza – Já contra Influenza, o imunizante está disponível para toda população a partir dos seis meses de idade e, sobretudo, o alerta e chamamento segue de forma intensificada principalmente para as pessoas que integram os grupos prioritários, que são pessoas com comorbidades e imunossuprimidas, idosos, gestantes, puérperas e crianças.

Dengue – A vacina é recomendada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com o esquema composto de duas doses, em intervalo de três meses entre as doses. Caso o usuário tenha contato com a doença antes da vacina é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema vacinal com a vacina dengue (atenuada). Caso a infecção ocorra após o início do esquema, não há alteração no intervalo entre D1 e D2, desde que a D2 não seja realizada com o período inferior a 30 dias do início da doença.

Poliomielite – Pais e responsáveis devem reforçar a proteção das crianças de 01 ano até menores de 05 anos contra a doença. A pólio é altamente contagiosa e causada pelo poliovírus selvagem, que pode levar a uma paralisia irreversível (geralmente das pernas) ou até a morte, quando a paralisia atinge os músculos respiratórios.

Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas e restritas ao leito, é necessário fazer agendamento, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta terça-feira (4):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza) e de rotina

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto

Policlínicas Municipais

Vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza) e de rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Vacinas de Campanha (Poliomielite, Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – ( Apenas whatsapp )

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)