Feirão da Empregabilidade começa nesta terça-feira com duas mil vagas de emprego e 35 cursos gratuitos

Começa nesta terça-feira (28) o III Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest). O evento segue até a quarta-feira (29), das 8h às 16h, no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, no bairro Tambauzinho.

Serão oferecidas mais de duas mil vagas de emprego, nas mais diversas áreas das 80 empresas parceiras do evento. Para que os interessados possam concorrer as vagas é necessário apresentar documentos de identidade (RG), CPF e comprovante de residência. Também serão disponibilizados 35 cursos e oficinas gratuitos durante o Feirão.

A secretária municipal de Desenvolvimento e Trabalho, Vaulene Rodrigues, ressaltou a importância do Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo para o desenvolvimento econômico da cidade e para facilitar o acesso às pessoas que estão em busca de uma oportunidade de trabalho ou para empreender.

“Estamos trabalhando arduamente para que este seja o maior Feirão de todos os tempos, e a participação de todos é fundamental para o sucesso dessa iniciativa. Juntos, vamos transformar oportunidades em realizações e impulsionar o desenvolvimento da nossa comunidade. É uma grande oportunidade porque, nessa ocasião, além do recrutamento de vagas, nós estamos disponibilizando programas de fomento para o empreendedorismo, além da Feira de Negócios e, também, qualificação”, disse, lembrando que o Feirão promove um contado direto entre empregadores e candidatos, o que pode resultar em contratações imediatas.

Oportunidade de emprego – A cada dia do Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo, o Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) estará com sua equipe a postos, fazendo cadastros e encaminhamentos para vagas de emprego distribuídas nas mais diversas áreas, sendo o telemarketing a que mais oferecerá oportunidades. Além disso, haverá vagas para setores como supermercados, farmácias, lojas, empresa de telecomunicações, indústria, construção civil, entre outros.

Capacitações – O Feirão da Empregabilidade também tem uma programação vasta que inclui capacitações extremamente importantes para transformar os interessados em profissionais ainda mais qualificados e preparados para o mercado de trabalho. Serão 25 cursos de capacitação diferentes nos dois dias de evento, sendo 14 no primeiro dia e 11 no segundo.

As capacitações começam a partir das 9h e estarão distribuídas em várias salas. Para participar dos cursos, os interessados precisam comparecer ao local com no máximo 15 minutos de antecedência de cada aula. Não precisa de inscrição prévia, mas as vagas são limitadas.

Cursos ofertados – No primeiro dia do Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo serão disponibilizadas as seguintes capacitações: Noções de operador de caixa; Comunicação interpessoal e gestão de conflitos no ambiente de trabalho; Rotinas administrativas; Introdução à gestão de salão de beleza e estética; Vendedor profissional; Noções básicas de bodypiercing e tatoo; Como se destacar no atendimento ao cliente; Finanças pessoais; Dominando a inteligência artificial; Primeiros socorros; Como desenvolver seu negócio através das redes sociais; Profissões do futuro; Redes sociais e empregabilidade; e Recepcionista hoteleiro.

Já no segundo dia de capacitações os cursos são: Atendente de clínicas e laboratórios; Do currículo à entrevista de emprego; Atendente de farmácia; Como utilizar as redes sociais e a IA para impulsionar sua carreira; Profissional de beleza feminina; Aprendendo a vender no Instagram; Técnicas de vendas; O que o mercado de trabalho espera de você; Gerenciando o estresse com inteligência emocional; Desenvolvendo seu potencial e destacando-se no mercado de trabalho; e Discotecagem profissional: construindo sua carreira.

Oficinas criativas – Que procurar o Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo também vai ter acesso a oficinas criativas com aulas práticas, a partir das 9h30. A exemplo dos cursos, não precisa fazer inscrição. Basta comparecer ao local com 15 minutos de antecedência, com vagas limitadas.

No dia 28 haverá oficinas de acessórios em macramê e bases de crochê. No dia 29, a oferta é para quem quer aprender sobre lettering para iniciantes, balinhas personalizadas e pintura e vasos.

Sala do Empreendedor – O microempreendedor individual que procurar a Sala do Empreendedor durante o Feirão terá acesso a serviços como auxílio na abertura da empresa, alteração gratuita de dados do CNPJ, baixa no CNPJ, emissão e impressão de boletos DAS, declaração anual de faturamento (DASN), emissão de certidão negativa, orientação de microcrédito, consultorias, palestras, cursos e parcelamentos do Simples Nacional (Simei).

Na Sala do Empreendedor também serão disponibilizados serviços de outras secretarias e órgãos públicos para dar orientações aos empreendedores. Estarão presentes a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Planejamento (Seplan), a Secretaria de Meio Ambiente (Semam), o Corpo de Bombeiros e Junta Comercial compondo o balcão de tira-dúvidas do ambiente de negócios.