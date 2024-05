ASSISTIR Barra x Hercílio Luz e Concórdia x FC Cascavel VIVO COM IMAGENS Campeonato Brasileiro série D 2024, HOJE (26/05), PALPITES

A PARTIDA entre Barra x Hercílio Luz e Concórdia x FC Cascavel válida pelo Brasileirão série D de 2024. A competição terá bola rolando HOJE (26/05) às 16 hs (horário de Brasília). O mandante da partida será o primeiro time de cada confronto que buscará a vitória em seus domínios e a jornada para alçar uma vaga na Série C de 2025.

Palpite Barra 0 x 1 Hercílio e Concórdia 0 x 0 FC Cascavel

Destaques da Série D no Domingo de Futebol

Enquanto a Série A do Campeonato Brasileiro permanece em pausa devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o domingo reserva emocionantes confrontos pela Série D, a quarta divisão do futebol brasileiro. Veja abaixo os jogos programados para o dia de hoje, com horários baseados no fuso horário de Brasília:

Principais Confrontos:

1. **Maracanã x Iguatu** – 15h30

2. **Brasiliense x União Rondonópolis** – 15h30

3. **River-PI x Tocantinópolis** – 16h

4. **Cametá x Maranhão** – 16h

5. **Sousa x América-RN** – 16h

6. **Itabaiana x Sergipe** – 16h

7. **Capital-TO x CRAC** – 16h

8. **Barra-SC x Hercílio Luz** – 16h

9. **Manaus x Manauara** – 16h30

10. **Potiguar de Mossoró x Santa Cruz de Natal** – 17h

11. **Concórdia x Cascavel** – 17h

12. **Moto Club x Águia de Marabá** – 18h

13. **Maringá x Pouso Alegre** – 19h30

Observações:

– A Série D é uma competição crucial para clubes em busca de ascensão no cenário nacional, oferecendo a oportunidade de acesso às divisões superiores do futebol brasileiro.

– Os confrontos deste domingo prometem intensidade e emoção, com equipes lutando pela vitória para se aproximarem de seus objetivos na competição.

– Os torcedores podem acompanhar os jogos tanto presencialmente nos estádios quanto por meio de transmissões televisivas e plataformas de streaming.

Enquanto aguardamos o retorno da Série A, os apaixonados pelo futebol têm uma excelente oportunidade de vivenciar grandes momentos com os jogos da Série D neste domingo.

