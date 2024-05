FestincineJP traz ator principal do filme internacional ‘O Último Pub’ ao Brasil

A segunda edição do Festival Internacional de Cinema de João Pessoa (FestincineJP) confirmou a participação do ator britânico Dave Turner, protagonista do longa ‘O Último Pub’. O filme fará sua estreia no Brasil no encerramento do festival e só deverá chegar ao circuito comercial no dia 8 de agosto, com distribuição da Synapse Distribution.

“O nosso FestincineJP ganhou realmente uma importância e uma envergadura muito grande, tanto no Brasil quanto fora. Estamos conseguindo acolher propostas cinematográficas importantes, estéticas importantes para o cinema. A vinda do Dave Turner, além do próprio filme ‘O Último Pub’ ser lançado no nosso festival, é uma honra para todos nós”, comentou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressaltou que João Pessoa passa a ser uma referência no audiovisual brasileiro. “Vamos ter a presença de pessoas extremamente importantes na rede produtiva do cinema nacional e internacional, e na parte artística. Isso é muito forte e muito simbólico para a Prefeitura de João Pessoa”, acrescentou.

No longa, Dave Turner interpreta TJ Ballantyne, um dono de pub da cidade de Blaydon, que luta para manter o local em funcionamento. Em uma amizade improvável, TJ conhece a jovem síria Yara (Ebla Mari).

O drama, que trata sobre fragilidades e esperanças, é dirigido pelo premiado diretor britânico Ken Loach, de 87 anos, vencedor do Palma de Ouro em 2016, com o filme ‘Eu, Daniel Blake’. No FestincineJP, ‘O Último Pub’ será exibido no Centerplex dia primeiro de junho, às 20h, gratuitamente.

Antes de ser ator, Turner passou mais de 30 anos no serviço de bombeiros e se aposentou em 2014. No mesmo ano, recebeu um convite para fazer o filme ‘Eu, Daniel Blake’, também dirigido por Ken Loach.

Dave recebeu um telefonema de Ken em 2021 e lhe ofereceram o papel principal de ‘O Último Pub’. O longa teve grande repercussão no Festival de Cannes, no ano passado, e foi anunciado como o filme de despedida do diretor Ken Loach.

Sessões – As sessões do FestincineJP são gratuitas. Porém, as salas de cinema estão sujeitas à lotação. Os ingressos serão distribuídos 30 minutos antes de cada sessão, por ordem de chegada na fila. Será apenas fornecido um ingresso por pessoa. A programação completa está no site www.festincinejp.com.br.

Sinopse – No último filme de Ken Loach, o dono de um pub luta para manter seu negócio vivo em uma cidade decadente. Quando refugiados sírios começam a ocupar as casas vazias da região, a tensão aumenta e a união dos habitantes locais é colocada à prova.

Ficha técnica – Direção de Ken Loach; roteiro de Paul Laverty; trilha sonora é de George Fenton; direção de fotografia é de Robbie Ryan. A edição é de Jonathan Morris, direção de arte de Fergus Clegg. A distribuição é da Synapse Distribution.