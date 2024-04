Clube de Vantagens do IPM-JP concede aos aposentados descontos em rede conveniada

13/04/2024 |

O Instituto de Previdência do Município de João Pessoa (IPM-JP) disponibiliza para os aposentados e pensionistas o ‘Clube de Vantagens dos Aposentados’, que é uma rede de conveniados que oferece descontos e promoções. As empresas estão listadas no site do IPM. O serviço não tem adesão e para ter acesso, basta o usuário apresentar documento oficial, juntamente com o contracheque, à empresa conveniada para comprovar que é aposentado ou pensionista do IPM-JP.

A iniciativa conta com 78 empresas conveniadas que oferecem descontos que variam de 10% a 60%. São diversas opções de descontos em estabelecimentos como farmácias, clínicas médicas, laboratórios, planos odontológicos, óticas, lavanderias, escolas de idiomas, restaurantes, barbearias, entre outros.

O IPM atende aproximadamente 7.640 beneficiários e todos esses podem usufruir do Clube de Vantagens. “Geralmente, as empresas procuram o IPM e pedem pra conveniar e ofertar algum serviço com desconto. O Clube de Vantagens é importante para os servidores públicos que não estão mais na ativa pela economia mensal que o serviço possibilita”, explica Carolina Agra, superintendente do IPM.

O serviço não tem custos para o Instituto e nem para que aderir. “Nós reforçamos sempre o compromisso de garantir todos os direitos aos servidores públicos do Instituto, como a aposentadoria por idade, invalidez compulsória e pensão por morte”, ressalta Carolina Agra.

Serviço – O IPM dispõe de um serviço via WhatsApp (3222-1005) para sanar dúvidas. Outra opção é pelo email [email protected]. O Instituto fica localizado à Rua Engenheiro Clodoaldo Gouveia, nº 166, no Centro da Capital.