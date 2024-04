Cícero Lucena recebe prêmio Orgulho Autista Brasil em reconhecimento ao trabalho de inclusão social em João Pessoa

O prefeito Cícero Lucena recebeu, nesta terça (2), Dia Mundial de Conscientização do Autismo, em Brasília (DF), o título Orgulho Autista Brasil – um prêmio de reconhecimento pelo trabalho na área de inclusão social de João Pessoa, com destaque para o projeto Tardezinha Inclusiva. A solenidade aconteceu na Câmara Federal, onde o gestor municipal agradeceu a honraria, compartilhando o feito com todos os profissionais da Educação da Capital.

“Eu compartilho esse prêmio, o primeiro do mundo recebido por um prefeito, com todos os profissionais da Educação de João Pessoa – cuidadores, professores, gestores e diretores. Estamos avançando, cada vez mais, em escolas inclusivas, que acolhem mais de 2.000 alunos autistas, projetos como a Tardezinha Inclusiva, que promove a integração entre os familiares e um momento de socialização e diversão para as crianças e adolescentes”, afirmou o prefeito.

Cícero Lucena foi escolhido em uma votação da qual participaram 60 diretores, conselheiros e coordenadores do Movimento Orgulho Autista Brasil (Moab) em todo o País. Vinte categorias foram votadas e o prefeito de João Pessoa venceu a categoria ‘político’. No primeiro momento, os membros do Conselho indicam os concorrentes e apresentam as defesas com o motivo pelo qual essas pessoas/instituições foram incluídas como candidatas. Na segunda fase, os integrantes do grupo votam naqueles que acreditam merecer a homenagem. Naturalmente, os mais votados são os vencedores.

“Esse prêmio que o prefeito Cícero Lucena recebeu é extremamente importante para a cidade, porque estamos realizando um conjunto grande de ações de inclusão social pela arte há dois anos e quatro meses, que é o projeto Somos Capazes, Tardezinha Inclusiva. Então, o Prêmio Orgulho Autista Brasil que João Pessoa ganhou, personificado na liderança do prefeito Cícero Lucena, é extremamente importante para todos nós, porque mostra o valor desse trabalho e destaca João Pessoa como a única cidade que está desenvolvendo esse tipo de atividade que envolve arte, cultura e inclusão social”, celebrou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Tardezinha Inclusiva – Desenvolvida para atender o público autista infantil, T21 e cadeirante, a Tardezinha Inclusiva apresenta uma série de atrações e atividades que envolvem essas crianças e contribuem para que elas se tornem mais independentes, que interajam e se sintam incluídas de fato.

A Tardezinha Inclusiva é realizada pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e oferece atrativos importantes para crianças dentro do espectro autista, promovendo inclusão por meio da arte. Pintura, brincadeiras, música, desenho, teatro, dança – um universo de possibilidades, com o poder transformador.

Moab – O Movimento Orgulho Autista Brasil é uma entidade nacional não-governamental, sem finalidades lucrativas, criado em 2005. É formado por pais, mães, amigos e simpatizantes da causa – todos voluntários. Tem como objetivo principal buscar a melhoria da qualidade de vida para as pessoas diagnosticadas com autismo e para as suas famílias. Para isso, desenvolvem uma série de ações, projetos e programas.

Cuidado com autistas nas escolas – Para além de projetos como Tardezinha Inclusiva, João Pessoa tem um olhar especial para as crianças com o Transtorno do Espectro Autista nas escolas da rede municipal, que contam com 1.800 cuidadores. As unidades de ensino também estão ganhando um ambiente mais propício para o acolhimento dos alunos autistas, com salas Google, espaços Make, mesas digitais, materiais Lego, em espaço confortável e climatizado.

Valorização para a causa – O prefeito Cícero Lucena também concedeu a bolsa auxílio de R$ 800 para cuidadores sociais voluntários, um benefício que ajuda custear transporte e alimentação, reforçando o papel dos profissionais no processo de inclusão de crianças com necessidades especiais, principalmente autistas.