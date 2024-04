ASSISTIR AO VIVO Atlas x Querétaro CAMPEONATO Mexicano 2023/2024, LIGA MX HOJE (31/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Atlas x Querétaro é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2023/2024. Contudo, a bola rola HOJE (31/03) às 20 hs (horário de Brasília). A partida tem Atlas como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas da Liga MX para o Brasil serão, a princípio, ERAM feitas todas elas pela ONEFOOTBALL. Entretanto, o app deixou de fazê-lo. A transmissão era feita apenas por STAR+ e ESPN, que também não tem mais transmitido. Assim sendo, fique atento no site para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje e onde haverá transmissão.

Existem canais internacionais que transmitem os jogos, veja a seguir.

Atlas vs. Querétaro: Confronto pela Jornada 13 do Clausura 2024 da Liga MX

Neste domingo, dia 31 de março de 2024, o Atlas enfrenta o Querétaro pela Jornada 13 do Clausura da Liga MX. O confronto será realizado no Estádio Jalisco, às 17 horas (horário do México). Ambos os times entram em campo com objetivos distintos: enquanto o Atlas busca a recuperação após sete jogos sem vencer, o Querétaro almeja garantir sua vaga na Liguilla.

**Situação Atual:**

O Atlas está na décima quarta posição da tabela, com apenas 10 pontos, e uma derrota poderá eliminá-lo da chance de disputar o Play-In. Por outro lado, o Querétaro ocupa a oitava posição, somando 17 pontos, e uma vitória o deixará mais próximo da classificação para a próxima fase.

**Possíveis Escalações:**

*Atlas:*

– Camilo Vargas

– Idekel Domínguez

– Anderson Santamaría

– Carlos Robles

– Luis Reyes

– Jeremy Márquez

– Aldo Rocha

– Reymundo Fulgencio

– Mateo Aguirre

– Jhon Murillo

– Eduardo Aguirre

*Técnico: Beñat San José*

*Querétaro:*

– Fernando Tapia

– Francisco Venegas

– Omar Mendoza

– Miguel Barbieri

– Emanuel Gularte

– Raúl Sandoval

– Federico Lértora

– Kevin Escamilla

– Pablo Barrera

– Samuel Sosa

– Facundo Batista

*Técnico: Mauro Gerk*

**Transmissão:**

O jogo entre Atlas e Querétaro poderá ser assistido ao vivo através das plataformas Vix e Afizzionados em todo o território nacional, além de ser transmitido pela TUDN nos Estados Unidos.

Com expectativas altas para este confronto, os torcedores aguardam ansiosamente para ver como suas equipes se sairão neste importante duelo do futebol mexicano.

ONDE ASSISTIR

Canal Atlético San Luis x Mazatlan TUDN.COM sim STARPLUS SIM SÓ INTERNACIONAL OUTRO YOUTUBE LIGA MX (SÓ INTERNACIONAL)

 

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

Assim, como outros campeonatos de língua espanhola, o Mexicano também conta com a Apertura (primeira fase) e a Clausula (segunda fase). Por fim, Os clubes com mais vitoriosos da competição são o América, com 13 títulos, e o Chivas, com 12 títulos, seguidos de Toluca com 10, Cruz Azul com 9, Pumas, León e U.A.N.L Tigres com 7 títulos cada.

Campeonato Mexicano.

O Campeonato Mexicano, também conhecido como Liga MX ou Liga BBVA Bancomer MX, é uma das competições mais importantes e emocionantes do futebol no México. Fundada em 1943, a liga tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento e popularização do esporte no país. Com 18 clubes participantes desde 2004 (exceto na temporada 2019/20, quando teve 19 equipes), a Liga MX atrai uma base de torcedores apaixonados e oferece um alto nível de competição a cada temporada.