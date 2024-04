Cartaxo busca apoio de Ricardo para se firmar como nome do PT em João Pessoa

O deputado estadual Luciano Cartaxo vai ligar para o ex-governador Ricardo Coutinho, nesta segunda-feira (01), para buscar o apoio dele e se firmar como pré-candidato do PT à Prefeitura de João Pessoa.

A informação foi confirmada pelo parlamentar ao jornalista Felipe Nunes, da CBN João Pessoa.

De acordo com Cartaxo, o objetivo é unir as principais lideranças da legenda em torno do seu nome.

O petista ficou animado com o pronunciamento do deputado federal Luiz Couto, na tribuna da Câmara dos Deputados, em apoio ao seu nome, na semana passada.

Também impulsionou Luciano Cartaxo na disputa interna, a decisão do PT em anular as prévias internas como mecanismo de escolha da pré-candidatura. O partido delegou à Executiva Nacional da legenda o poder de decidir sobre a pré-candidatura e a tática eleitoral da legenda.

