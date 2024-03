Prefeito faz percurso da Via Sacra e destaca sentimento de renovação da fé e devoção na Sexta-feira da Paixão

A Via Sacra, que há mais de 50 anos reúne fiéis católicos pelo Centro de João Pessoa, em uma caminhada que relembra os passos de Jesus Cristo durante sua Paixão e morte, mais uma vez cumpriu sua tradição nesta Sexta-feira Santa (29). O prefeito Cícero Lucena estava entre os participantes que seguiram o cortejo por 14 templos católicos – com início e chegada na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes.

“É um momento de renovação da fé e esperança, de pedir discernimento e sabedoria em Cristo. É um momento de profunda reflexão e devoção para nós fiéis – uma oportunidade para estarmos, cada vez mais, prontos para os novos ensinamentos”, declarou o prefeito Cícero Lucena, acompanhado da primeira-dama Lauremília Lucena. O gestor fez a leitura bíblica em uma das estações, em frente ao Hospital Municipal Santa Isabel, em Tambiá.

A celebração foi conduzida pelo padre Francisco de Assis Azevedo – da Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes. De acordo com a Arquidiocese da Paraíba, a procissão da Via Sacra se consolida como uma tradição vital, conectando as gerações e fortalecendo os laços espirituais da comunidade. Também reflete a intensificação do compromisso e da devoção dos participantes ao longo dos anos. O percurso contempla 14 paradas estratégicas. Cada parada representa uma estação da Via Sacra, proporcionando momentos de reflexão sobre a paixão e morte de Jesus Cristo.

Percurso – Depois da saída na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, o cortejo formado por dezenas de fiéis percorreu a Igreja das Mercês, Igreja Nossa Senhora do Carmo, Mosteiro de São Bento, Catedral Basílica Nossa Senhora das Neves, Adro da Igreja São Francisco, Igreja Santa Terezinha, Capela do Colégio João XXIII, Igreja Mãe dos Homens, Capela do Colégio Pio X, Capela do Hospital Santa Isabel, Capela do Colégio das Lourdinas, Capela do Bom Pastor, Capela da Maternidade Cândida Vargas e encerrando na Igreja Nossa Senhora de Lourdes.

Entre os fiéis, a Via Sacra cumpriu, mais uma vez, a missão de transmitir a mensagem de Jesus Cristo. “A gente sempre buscar seguir a Palavra, sabendo que não somos perfeitos, mas que devemos sempre buscar fazer o bem e o melhor de nós. Nada melhor do que está reunido aqui, vivendo essa experiência, compartilhando com outras pessoas, os ensinamentos cristão”, afirmou a professora Joana Nascimento.

Apoio – O evento contou com o apoio da Prefeitura de João Pessoa por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP). Agentes de Mobilidade atuaram durante todo o percurso da procissão realizando bloqueios, redirecionando o fluxo de veículos e orientando motoristas, de forma a garantir a segurança viária.