Fórum faz plenária e candidatura a prefeito do grupo em Campina Grande entra no 'radar'

Não será surpresa se Campina Grande tiver, no próximo ano, uma candidatura a prefeito nascida dentro de partidos de esquerda. Hoje esse indicativo foi fortalecido durante uma plenária do Fórum Pro Campina. O grupo é composto pelos partidos PT, PC do B, PV, PSOL, Rede, PMN e PDT.

O encontro de hoje, contudo, também teve a participação do secretário de Saúde do Estado, médico Jhony Bezerra, do PSB.

No encontro foram apresentados, além do nome de Jhony, outras duas possíveis candidaturas: com o deputado Inácio Falcão, do PC do B; e André Ribeiro, do PDT.

Falcão foi o candidato e disputou a prefeitura de Campina Grande em 2020, tendo uma votação expressiva. Não chegou ao segundo turno, mas fez a votação das legendas de esquerda crescer na cidade. Ano passado, ao contrário do que muitos projetavam, a urnas sacramentaram a vitória de Lula em Campina.

Dados que têm animado quem milita nos partidos do Fórum. A discussão para escolha do candidato será afunilada nos próximos meses.

