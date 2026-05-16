João Pessoa tem aumento de 46% no volume de chuvas esperado para maio

Reprodução/TV Cabo Branco

A capital paraibana João Pessoa registrou um aumento de 46% no volume de chuvas esperado para todo o mês de maio, em relação à média histórica do mesmo período. Os dados foram coletados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e divulgados pela Prefeitura Municipal de João Pessoa nesta quarta-feira (13).

Conforme os dados, choveu 413,2 milímetros até às 12h da quarta-feira (13). A média histórica do mês de maio é de 282 milímetros, e no início do mês, em apenas dois dias, 70% da média de chuvas foi alcançada.

A Coordenadoria de Proteção e a Defesa Civil atendeu 100 famílias do bairro Jardim Veneza, onde uma comunidade cuja rua foi obstruída por lixo e resíduos solos e impediu o fluxo das águas. Das famílias atendidas, 80 estão sendo encaminhadas temporariamente ao programa auxílio-moradia por 30 dias, 19 seguem monitoradas e uma idosa foi institucionalizada, na Casa de Passagem do Idoso.

A Defesa Civil orienta que a população adote medidas de segurança, como não se abrigar debaixo de árvores, não atravessar trechos alagados, não estacionar veículos próximo a torres de transmissão ou placas de propaganda, não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e abandonar locais de risco a qualquer sinal de anormalidade.