Arcebispo parabeniza Prefeitura por aprofundar reflexão e comerciantes comemoram vendas na Paixão de Cristo

O espetáculo da Paixão de Cristo 2024, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, teve sua estreia na noite desta quinta-feira (28) atraindo um grande público no Centro Histórico da Capital. A encenação ao ar livre é um momento de profunda reflexão sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus.

O arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, parabenizou a Prefeitura por manter a tradição de apresentar o espetáculo da Paixão de Cristo no Centro da cidade, o que favorece a acessibilidade das pessoas. Para o religioso, a encenação promove o aprofundamento da reflexão de todos a respeito da mensagem de Jesus.

“Estamos na celebração da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ficamos felizes com as várias participações, tanto na liturgia da nossa igreja, como também no sentido cultural. A Fundação Cultural de João Pessoa prepara todos os anos este espetáculo da Paixão do Senhor, que ajuda a reflexão e aprofundamento do sentido do gesto salvador do Filho de Deus por todos nós”, destacou.

Dom Delson citou a dedicação dos artistas participantes do espetáculo e o cuidado da Prefeitura de João Pessoa em sempre preparar o melhor para o público que vai acompanhar o evento. “Queremos parabenizar a Prefeitura por esta iniciativa, e a Funjope, tanta dedicação de artistas da terra que colocam as suas qualidades a serviço deste espetáculo, que anima as pessoas também, dá muita esperança e sabemos o quanto a arte contribui para o fortalecimento da fé e das convicções que todos temos a respeito dos ensinamentos de Jesus Cristo”, lembrou.

O arcebispo da Paraíba acrescentou que o espetáculo da Paixão de Cristo promovido pela Prefeitura também serve como um momento para reunir as famílias. “Assistindo a Paixão do Senhor, cada um faz a sua reflexão, as famílias se reúnem. Não é um ato litúrgico, é um espetáculo, mas que colabora muito com este momento que estamos vivendo, que é a Semana Santa, a celebração da paixão, morte e ressurreição do Senhor, a Páscoa do Senhor. Portanto, parabéns à Prefeitura de João Pessoa, através da Funjope, por essa iniciativa tão salutar. E uma boa Páscoa para todos”, ressaltou.

Geração de renda – E os comerciantes que trabalham na área do Adro do Centro Cultural de São Francisco já estão comemorando as vendas. Para eles, além de um momento de reflexão sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus, esta também é uma oportunidade de melhorar a renda da família. E todos ainda aproveitam para ver o espetáculo.

Cleonice Araújo mora no Portal do Sol e todos os anos aproveita para vender o tradicional cachorro-quente no evento. A comerciante fala que sem o evento, certamente a Semana Santa seria em casa com a família, mas não teria a renda extra que ajuda a garantir o sustento de todos. “A Prefeitura ajuda muito a gente promovendo eventos assim, porque todos os anos eu venho e as vendas são muito boas. Sem isso, com certeza eu não iria ter esse dinheiro que ajuda tanto no sustento da família. O pessoal sempre lota aqui o local e, quando termina, bate a fome e eles vêm comer cachorro-quente. Isso ajuda demais”, falou.

José Carlos, morador da Ilha do Bispo, falou que trabalha no comércio, mas que sem os eventos desse tipo, as vendas seriam muito baixas. Com ele, a pipoca e a batata frita estão garantidas. “Tem ajudado muito como outras comemorações que o prefeito sempre faz na cidade, que ajuda muito a fazer uma renda extra. Eu trabalho no comércio no dia a dia e quando tem um evento assim melhora demais. As vendas são boas”, afirmou.

E quem não dispensa um salgadinho, um bombom e água, é só procurar a barraquinha de seu Ronildo Batista. Ele é mais um comerciante que comemora a realização do espetáculo da Paixão de Cristo no Centro da Capital. “Um evento como esse, do espetáculo da Paixão de Cristo, também ajuda no comércio, porque faz trazer uma renda extra para a família. Todos os anos estamos aqui na Paixão de Cristo e é uma renda extra para a gente. E nesse caso, aproveito e assisto o espetáculo também que é muito bonito”, declarou.

Espetáculo – Assim como na edição de 2023, além da noite de estreia, a história de Jesus será novamente encenada nesta sexta-feira (29) e no sábado (30), em duas sessões, às 18h e às 20h. A expectativa é reunir um público de 10 mil pessoas em cada apresentação.

Este ano, os personagens Jesus e Maria serão interpretados pelo ator Leandro Lima e pela atriz Paloma Bernardi. Ao todo, participam mais de 40 atores e atrizes, mais a parte técnica, além de profissionais da música e da dança. A direção geral do espetáculo é de Edilson Alves.