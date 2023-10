O que o Censo 2022 do IBGE revela sobre a Paraíba

Os dados do Censo 2022 começaram a ser divulgados em 28 de junho pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e revelam vários números sobre a população da Paraíba. No dia 27 de outubro, novos dados foram divulgados a respeito da idade e sexo da população.

O número de habitantes da Paraíba saiu de 3.766.528 em 2010 para 3.974.495 em 2022, o que representa um aumento absoluto superior a 207 mil pessoas.

A taxa de crescimento dos habitantes da Paraíba, em uma diferença de 12 anos, foi de 5,52%.

Já a densidade demográfica, que indica o índice de distribuição da população por quilômetro quadrado, foi de 70,39.

Ranking de habitantes

A Paraíba ocupa a 13ª posição na quantidade de habitantes em todo o país. No Nordeste, o estado é o 5º com maior número de habitantes, atrás apenas de Maranhão, Ceará, Pernambuco e Bahia.

Além disso, a Paraíba vai na contramão de 46% das cidades do estado, que reduziram a quantidade de população residente entre o Censo 2010 e o Censo 2022.

O número de habitantes em João Pessoa chegou a 833.932 no Censo 2022, contra 723.515 no Censo 2010. Portanto, houve um incremento de 110.417 habitantes em 12 anos. O aumento populacional, em comparação ao Censo anterior, foi de 15,26% e a cidade agora é a 20ª com maior população do país.

Além disso, no ranking dos municípios, João Pessoa é a cidade com mais habitantes da Paraíba e a 7ª com mais habitantes no Nordeste.

A densidade demográfica de João Pessoa foi de 3.970,27 habitantes por km², e a capital tem uma média de 2,8 moradores por residência.

João Pessoa também foi a capital nordestina que mais cresceu na última década, e a que teve o maior aumento percentual de moradores entre as 20 cidades com as maiores populações do país.

Campina Grande teve uma alta de 9% no número de habitantes em 12 anos. Agora, Campina Grande passou de 384.737 habitantes para 419.379, um aumento de 34.642 moradores.

A densidade demográfica do município é de 708,82 habitantes por km². Com 147.149 domicílios ocupados, a Rainha da Borborema tem uma média de 2,83 moradores por domicílio.

Dados sobre idade e sexo

Uma nova publicação do IBGE trouxe dados sobre a divisão populacional entre homens e mulheres. Na Paraíba, 51% da população é composta por mulheres.

Total da população: 3.974.687

Mulheres : 2.055.832 (51,72%)

Homens: 1.918.855

Índice de envelhecimento

A Paraíba é o estado mais envelhecido do Nordeste, juntamente com o Rio Grande do Norte. O número que indica a informação é o índice de envelhecimento, calculado pela razão entre o grupo de idosos de 65 anos ou mais de idade em relação à população de 0 a 14 anos. Portanto, quanto maior o valor do indicador, mais envelhecida é a população.

O índice de envelhecimento da Paraíba, em 2022, era de 53. Isso significa que para cada 100 crianças, há 53 idosos no estado. Em 2010, o IBGE registrou o índice em 33,8.

No Brasil, o índice de envelhecimento chegou a 55,2 em 2022, indicando que há 55 idosos para cada 100 crianças de 0 a 14 anos. Em 2010, o índice de envelhecimento era bem menor, correspondendo a 30,7, evidenciando o envelhecimento da população.

Para se ter uma noção em números absolutos, o IBGE registrou, no Censo de 2010, um total de 343.300 idosos com mais de 60 anos. O número aumentou 79% no Censo 2022, chegando a 615.328 idosos.

Ainda sobre o índice de envelhecimento, a Paraíba tem quatro cidades com mais idosos do que crianças. A cidade de Bom Sucesso é a que apresenta o maior índice de envelhecimento da Paraíba, com 113,1. No Censo 2022, a cidade tinha 1.140 idosos e 747 crianças.

Já a cidade de Marcação apresenta o menor índice de envelhecimento, sendo, portanto, a cidade mais jovem da Paraíba. O índice de Marcação é de 28,1. A cidade tem 996 idosos e 3.252 crianças e jovens.

Cidades da Paraíba com maiores índices de envelhecimento (cidades mais envelhecidas)

Bom Sucesso: 113,1 Santa Cruz: 102,3 Coxixola: 101,4 São Francisco: 100,2 Vierópolis: 99,8

Cidades da Paraíba com menores índices de envelhecimento (cidades mais jovens)

Marcação: 28,1 Baía da Traição: 28,4 Caaporã: 28,7 Alhandra: 29,6 Pitimbu: 30,8

Razão por sexo

Na Paraíba, a proporção de homens para mulheres foi de 93,3, isso significa que em todo o estado, existem cerca de 93 homens para cada 100 mulheres. Essa proporção é a 4ª menor do Nordeste e a 7ª menor do país. No Brasil, há um excedente de 6,01 milhões de mulheres em relação ao número total de homens.

João Pessoa é a cidade paraibana com o menor número de homens para cada 100 mulheres, segundo os dados do Censo Demográfico 2022. Conforme a pesquisa, a capital paraibana tem 55.856 mulheres a mais do que homens, o que dá uma razão de 87,4 homens para cada 100 mulheres.

Conforme o Censo 2022, dos 833.932 habitantes da capital, 444.894 são homens e 389.038 são mulheres. Em comparação com o último levantamento, divulgado no Censo 2010, houve um aumento no número de habitantes em ambos os sexos, quando eram 385.732 mulheres e 337.783 homens. Apesar disso, o aumento na proporção foi de apenas 0,1. A razão de sexo saiu de 87,5 para 87,4, 10 anos depois.

Top 5 cidades da Paraíba com mais homens do que mulheres

(Em número de homens para cada 100 mulheres)

Carrapateira: 110,0 São José de Princesa: 109,3 Santa Inês: 109,0 Curral Velho: 108,9 Coxixola: 107,5

Top 5 Cidades da Paraíba com menos homens do que mulheres

(Em número de homens para cada 100 mulheres)

João Pessoa: 87,4 Patos: 88,9 Campina Grande: 89,8 Remígio: 90,1 Bayeux: 90,4

Idade mediana

De acordo com o Censo 2022, a Paraíba tem uma idade mediana de 34 anos, o que significa que há uma concentração maior de pessoas mais velhas no estado. Essa é a segunda maior idade mediana do Nordeste, junto com Pernambuco, Rio Grande do Norte e Piauí.

A idade mediana é um indicador que permite acompanhar o envelhecimento de uma população, que significa a idade na qual é possível dividir uma população entre dois grupos: os 50% mais jovens e os 50% mais velhos. Na prática: metade (50%) da população está abaixo da idade mediana e a outra metade (50%) está acima da idade mediana. Quanto maior a idade mediana, mais envelhecida é a população.

No Brasil, em 2022, a idade mediana era de 35 anos. Já em 2010, a idade mediana era de 29 anos no país, evidenciando, mais uma vez, o envelhecimento da população.

Cidades da Paraíba com maiores idades medianas

Bom Sucesso: 41 Santa Cruz: 41 Coxixola: 40 São Francisco: 40 São Mamede: 40

Cidades da Paraíba com menores idades medianas

Cacimbas: 26 Marcação: 28 Mataraca: 29 Capim: 29 Baía da Traição: 29

O que é o Censo 2022?

O Censo é uma pesquisa realizada pelo IBGE a cada 10 anos pelo IBGE; a anterior foi feita em 2010, e a atual edição deveria ter acontecido em 2020, porém foi adiada por causa da pandemia de Covid-19. Em 2021, houve um novo adiamento em razão da falta de recursos do governo.

O levantamento faz uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira, que permite traçar um perfil socioeconômico do país. Além de saber qual o tamanho da população, o Censo também traz dados sobre as características dos moradores: idade, sexo, cor ou raça, religião, escolaridade, renda, saneamento básico dos municípios, entre outros.