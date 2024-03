Feira Móvel do Produtor encerra mês de março com programação especial para as mulheres

Projeto referência em economia solidária, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), a Feira Móvel do Produtor estará com uma programação especial a partir desta quinta-feira (28) em comemoração ao mês da mulher. O projeto itinerante estará no Largo de Tambaú, das 15h às 22h, até o domingo (31), com artesanato, gastronomia, produtos da agricultura familiar, personalizamos, acessórios e uma variedade de artigos.

Quem passar pelo local, além de ter acesso aos produtos de qualidade da Feira Móvel, também terá acesso a serviços de massoterapia, orientações de saúde voltadas para lúpus e fibromialgia, serviços de estética, trancista, terapias e sorteios de brindes, limpeza de pele e podologia. Para garantir o entretenimento da criançada, haverá ainda jogos virtuais.

“A Feira Móvel do Produtor tem sido uma ferramenta de incentivo aos produtores rurais, artesãos e microempreendedores da capital. Já conseguiu transformar a vida de mais de 90 pessoas, hoje sendo inclusive principal fonte de renda da maioria. Para fecharmos a programação alusiva ao mês da mulher, estamos ofertando serviços para as mulheres que optarem pela Feira e também entretenimento para os filhos que estejam acompanhando a mãe durante as compras. Alternativa de lazer num ambiente seguro”, destacou Rodrigo Trigueiro, secretário de Desenvolvimento Urbano.

Na parte da gastronomia, é possível encontrar acarajé, tapioca, hambúrguer artesanal, pastel, cocada. Nesse período de Páscoa, uma opção também é comprar o chocolate na Feira Móvel. Também tem caldinhos de sabores variados. “Os produtores estão com muita expectativa para este fim de semana, porque por ser um período em que muitas pessoas viajam, a praia acaba ficando com um maior fluxo de pessoas. Dá para passear no local e conferir os produtos da Feira”, destacou Jaciara Medeiros, coordenadora do projeto.

Serviços – Edição Especial da Mulher

Quinta-feira (28) – Massoterapia e informações do grupo médico GARPB, órgão responsável por cuidados para pessoas com lúpus e fibromialgia;

Sexta-feira (29) – Serviços e informações dos técnicos e estética da Escola São Vicente;

Sábado (30) – trancista;

Domingo (31) – Ação da empresa Facinatus, com terapias e sorteios de brindes; todos os dias do evento a empresa promoverá limpeza de pele e podologia.