Vigilância Sanitária faz inspeções em estabelecimentos e orienta população para escolha correta do pescado

Nesta Semana Santa, a Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) de João Pessoa vem intensificando o trabalho de fiscalização, buscando inspecionar os estabelecimentos de venda específica de pescados, a fim de garantir que a população possa adquirir um produto de qualidade e em condições de consumo adequadas, evitando riscos à saúde.

De acordo com Victor Viana, gerente de Vigilância Sanitária de João Pessoa, as equipes de fiscalização seguem até esta quinta-feira (28) visitando mercados públicos, peixarias e supermercados. “Em locais como feiras livres, é importante que o consumidor esteja atento ao estado de conservação dos peixes frescos. Eles devem apresentar guelras brilhantes e com a cor vermelha e clara. Além disso, a atenção também deve ser voltada ao odor, que não pode ser forte ou azedo, uma vez que esse é um sinal claro de que está impróprio para o consumo. Já para os peixes secos, o consumidor deve verificar se o alimento está realmente seco, com a carne clara e firme, sem a presença de manchas, marcas ou pintas e, no caso dos congelados, deve ser observado se não apresentam estar sem cor, com manchas ou pintas”, orientou.

Quando o pescado for adquirido em supermercados, a orientação da Vigilância Sanitária é que ele deve ser guardado sob refrigeração e congelamento até a data de validade do produto. Esta é uma maneira de assegurar que o produto não sofra contaminação. “Como dica importante, o consumidor deve, preferencialmente, optar por embalagens transparentes que permitam a análise do pescado”, pontuou Victor Viana.

Crustáceos – Quando se tratar de crustáceos é preciso observar se o aspecto é brilhante e úmido, se está com a curvatura natural, rígida, com as articulações firmes e resistentes, carapaça própria e sem pigmentação estranha, olhos vivos e cheiro característico sem ser forte.