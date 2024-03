Cícero Lucena entrega Mirante do Cabo Branco e destaca melhoria da qualidade de vida e fortalecimento do Turismo

Depois de realizar a obra de proteção contra o avanço do mar, a Prefeitura de João Pessoa concluiu a recuperação do trecho final da calçadinha de Cabo Branco, que agora tem um mirante para contemplação do mar, espaços de convivência, áreas verdes, iluminação em LED, wi-fi gratuito e acessibilidade. O espaço foi inaugurado na tarde desta segunda-feira (25), pelo prefeito Cícero Lucena, que destacou o impacto da intervenção para a qualidade de vida da população e fortalecimento do turismo na cidade.

“Hoje, numa tarde de maré cheia, a gente vê a qualidade dessa obra, porque aqui o mar já avançou e quebrou a ciclovia, até parte da calçada, já ameaçando ir para a pista. Conseguimos conter esse avanço do mar na frente de dois equipamentos turísticos – dois hotéis – além da importância dessa avenida para quem mora aqui ou para quem nos visita”, iniciou o prefeito durante solenidade ao lado da primeira-dama, Lauremília Lucena, e que reuniu parlamentares e auxiliares da gestão municipal.

“Também estamos transformando esse espaço um centro de convivência cada vez melhor. Aqui você tem bancos para sentar, tem espaços para jogar, tem wi-fi gratuito, plantamos coqueiro, porque também estamos proporcionando um estilo de vida saudável, com a contemplação das nossas belezas naturais. É uma demonstração clara da responsabilidade do compromisso dos que fazem hoje a Prefeitura de João Pessoa, de cuidar da cidade em todos os seus aspectos”, concluiu o prefeito.

O vice-prefeito Leo Bezerra destacou a qualidade da obra, onde a Prefeitura conseguiu, num só projeto, contemplar o meio ambiente, o turismo, impactar na experiência das pessoas na relação com a cidade. “Não é fazer uma obra pra enganar ninguém, não é fazer uma obra pra dissolver e se acabar, é pra fazer uma obra estruturante, marcante e bela. Eu falo hoje como ex-vereador que ama essa cidade e que hoje a gente está vendo sair, está colhendo frutos”, afirmou.

De acordo com secretário Municipal de Turismo, Daniel Rodrigues, o Mirante do Cabo Branco tem potencial para vender a cidade ainda mais em eventos do segmento. “Nós passamos por uma ocupação média de quase 80% durante o ano. E tudo isso que o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, vem fazendo com a infraestrutura da cidade é para que possamos ir para as feiras, possamos fazer promoções turísticas e fazer com que as pessoas venham a nossa cidade e queiram retornar cada vez mais”, projetou.

Para todos os públicos – O projeto, numa extensão de 300 metros, é um misto de paisagismo e lazer, com impacto ambiental e forte apelo turístico – devolvendo a população de João Pessoa um dos seus cartões postais mais belos preservado e pronto para se tornar, também, um dos mais visitados da cidade por todos os públicos. Logo na inauguração, crianças, jovens, adultos e idosos, muita gente aproveitou o Mirante do Cabo Branco para observar a cidade sob nova perspectiva e curtir cada espaço.

José Geraldo e Sibere Aparecida estão morando em João Pessoa há um ano, vindos de Brasília (DF). O casal elogiou as características da Capital e ficou impressionado com a obra do Mirante do Cabo Branco, que proporciona uma experiência aprazível. “Isso aqui é uma parte do céu. É uma cidade maravilhosa, um povo acolhedor, que me faz querer viver aqui pra sempre”, afirmou José Geraldo. “Muito bom, realmente. A prefeitura está de parabéns, porque esse espaço aqui ficou belíssimo”, elogiou Sibere.

Confira todas as intervenções na orla do Cabo Branco, nas duas etapas da obra, que teve investimento de R$ 6,9 milhões.

Primeira etapa – de contenção:

▪ Cravação de estaca prancha métalica (300 metros);

▪Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames;

▪Cravação de estaca helicoidal;

▪Ciclovia em concreto usinado pigmentado;

▪Execução de passeio em piso intertravado.

Segunda etapa – Mirante e praça:

▪Passeio com acessibilidade;

▪Bancos e equipamentos em concreto;

▪Guarda-corpo em inox;

▪Iluminação em LED;

▪Lonas tensionadas confeccionadas em material de alta resistência a maresia, ventos e intempéries.