Semob-JP orienta população sobre protocolo para realização de eventos em vias públicas

Com um calendário vasto de atividades esportivas e religiosas neste mês de março, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) orienta a população sobre os protocolos para a realização de eventos em vias públicas na cidade de João Pessoa. As solicitações podem ser feitas por meio do site da Prefeitura de João Pessoa no ‘Atendimento ao Cidadão’; pelo portal da Semob-JP ou pelo aplicativo “João Pessoa na Palma da Mão”. Todos esses canais de comunicação tem o objetivo de facilitar os procedimentos para o requerente e agilizar a análise dos processos almejados.

De acordo com Expedito Leite Filho, superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, os processos, realizados por esses canais de comunicação, tem a finalidade de proporcionar mais agilidade, transparência e a integração entre os órgãos envolvidos. “Recebemos os pedidos de apoio para eventos esportivos como corridas, caminhadas, maratonas, esses têm que ter um pedido de 30 dias de antecedência. Também em ocorrências envolvendo serviços públicos, eventos particulares, escoltas, procissões, entre outros, que precisam de um prazo de 15 dias de antecedência, para que seja preparada toda a logística do material e das equipes de agentes de mobilidade”, explicou o gestor.

Procedimentos – A solicitação poderá ser requerida exclusivamente pela internet, por meio do portal da Prefeitura de João Pessoa. O interessado entra no site: joaopessoa.pb.gov.br, clica no link ‘Atendimento ao Cidadão’ em seguida protocolos de abertura e consulta de requerimentos administrativos.

Da mesma forma, o requerente, também, pode acessar o portal da Semob-JP no endereço eletrônico: portal.semobjp.gov.br em seguida Fale Conosco, protocolo, abertura e consulta de processos administrativos e inserindo os dados do requerente e da ocorrência, facilitando e agilizando a análise do processo pelos órgãos da Prefeitura de João Pessoa.

O aplicativo João Pessoa na Palma da Mão é outro meio de solicitar o apoio aos eventos nas vias públicas. O interessado realiza o pedido, anexando os documentos necessários para a ocorrência, de uma maneira simples e eficiente, baixando o aplicativo que está disponível para os sistemas operacionais Android e IOS, do aparelho celular.

Eventos programados – Para este fim de semana, sábado (23) e domingo (24), já estão programados diversas procissões religiosas, nos bairros do Valentina, Geisel, Rangel, Alto do Céu, Tambiá, Cabo Branco, Altiplano Cabo Branco, Jardim Mangueira, Cristo, José Américo e Mangabeira; duas corridas, uma no Busto de Tamandaré, em Tambaú e a outra no Parque Solon de Lucena (Lagoa) e uma caminhada no Busto de Tamandaré, no Cabo Branco, todos esses eventos serão auxiliados pelos agentes de mobilidade para garantir a segurança viária e o disciplinamento do trânsito.