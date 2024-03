Concurso da Semob-JP para agente de mobilidade urbana será realizado neste domingo

As provas objetivas do concurso com 100 vagas para agente de mobilidade urbana da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) serão realizadas, neste domingo (24), em 66 locais, distribuídos em vários bairros da cidade. A abertura dos portões será às 13h e fechamento às 14h. O último certame para a autarquia gestora do trânsito e transporte da Capital foi realizado em 2003, durante gestão do prefeito Cícero Lucena. Esse também foi o primeiro concurso para agentes de trânsito para a Semob-JP.

O certame vai selecionar os novos servidores que, após o curso de formação, passarão a integrar os quadros da Semob-JP e contribuirão com a fluidez e a segurança viárias, fiscalizando o cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e educando condutores de veículos e pedestres para prevenir sinistros de trânsito e preservar vidas no trânsito.

Monitoramento – Para facilitar a chegada dos mais de 22 mil candidatos aos locais de provas, a Semob-JP vai monitorar o entorno das escolas com maior número de inscritos.

A partir do meio-dia, 30 agentes de mobilidade estarão distribuídos em pontos estratégicos definidos pela Diretoria de Operações. Serão monitoradas as escolas Papa Paulo VI, Zulmira de Novais e Oscar de Castro, em Cruz das Armas; Governador Leonel Brizola, em Tambauzinho; Presidente Epitácio Pessoa, em Tambiá;, Aruanda, nos Bancários; Seráfico da Nóbrega, em Manaíra; Sesquicentenário, no Bairro dos Estados; e UFPB, no Castelo Branco.

O superintendente da Semob-JP, Expedito Leite Filho, destacou a importância do concurso para a cidade de João Pessoa. “Passados 20 anos sem realizar concurso para a Semob, após todas as fases e a nomeação dos 100 novos agentes de mobilidade urbana aprovados, poderemos prestar um serviço ainda melhor à população no gerenciamento do trânsito e transporte de João Pessoa, garantindo uma maior presença de nossas equipes nos trechos com tráfego de veículos e pedestres mais intensos, e uma fiscalização mais eficaz, preservando vidas no trânsito, sendo este o nosso principal objetivo. Aproveito para desejar boa sorte aos candidatos”, disse Expedito Filho.